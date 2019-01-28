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Президент принял отчет об исполнении бюджета Соцфонда за 2017 год

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Социального фонда Кыргызской Республики за 2017 год".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 декабря 2018 года.

Принятым Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Социального фонда Кыргызской Республики за 2017 год по доходам в сумме 48911,9 млн. сомов, по расходам в сумме 46462,6 млн. сомов, с превышением доходов над расходами в сумме 2449,3 млн. сомов.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/376310
Теги:
парламент, правительство, президент, Сооронбай Жээнбеков, Социальный фонд
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