Экс-депутат парламента от СДПК пытается уйти от ответственности?

Относительно уголовного дела в отношении бывших руководителей "Айкол Ала-Тоо" ГСБЭП (Финпол) сообщает, что в 2018 году в ГСБЭП при ПКР с заявление обратились члены Общественного объединения "Айкол Ала-Тоо" о принятии мер в отношении бывшего председателя правления указанного общества гражданина "М.М." (экс-депутат парламента от фракции СДПК Мээрбек Мискенбаев - ред.) и членов правления по факту незаконного присвоения денежных средств, выделенных в виде социальной поддержки членам ОО "Айкол Ала-Тоо", на основании чего по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Так, согласно собранным материалам уголовного дела руководитель и заместитель ОО "Айкол Ала-Тоо" безвозмездно получив от ОсОО "Т." материальную помощь в виде топливной продукции (уголь) на сумму более 2 млн.сомов, и не распределив их должным образом между членами Общественного объединения, незаконно реализовали, присвоив себе денежные средства.

Кроме этого, при расследовании уголовного дела следствием выявлены и другие аналогичные факты присвоения средств поступивших в виде материальной и социальной помощи членам указанного ОО со стороны бывшего руководства.

В настоящее время ведутся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба Финпола.

Отметим, ранее в соцсетях начался вброс информациии, что, мол, Мискенбаев не причем, и уголовное дело сфабриковано.