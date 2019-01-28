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Экс-депутат парламента от СДПК пытается уйти от ответственности?

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- ВБ
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Относительно уголовного дела в отношении бывших руководителей "Айкол Ала-Тоо" ГСБЭП (Финпол) сообщает, что в 2018 году в ГСБЭП при ПКР с заявление обратились члены Общественного объединения "Айкол Ала-Тоо" о принятии мер в отношении бывшего председателя правления указанного общества гражданина "М.М." (экс-депутат парламента от фракции СДПК Мээрбек Мискенбаев - ред.) и членов правления по факту незаконного присвоения денежных средств, выделенных в виде социальной поддержки членам ОО "Айкол Ала-Тоо", на основании чего по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Так, согласно собранным материалам уголовного дела руководитель и заместитель ОО "Айкол Ала-Тоо" безвозмездно получив от ОсОО "Т." материальную помощь в виде топливной продукции (уголь) на сумму более 2 млн.сомов, и не распределив их должным образом между членами Общественного объединения, незаконно реализовали, присвоив себе денежные средства.

Кроме этого, при расследовании уголовного дела следствием выявлены и другие аналогичные факты присвоения средств поступивших в виде материальной и социальной помощи членам указанного ОО со стороны бывшего руководства.

В настоящее время ведутся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба Финпола.

Отметим, ранее в соцсетях начался вброс информациии, что, мол, Мискенбаев не причем, и уголовное дело сфабриковано.


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URL: https://www.vb.kg/376313
Теги:
Айкол Ала-Тоо, мошенничество, парламент, Финполиция, ГСБЭП, Меербек Мискенбаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, уголовное дело, СДПК
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Комментарии
Ас
28.01.2019, 13:57

О только что писал про исскуство и вот тебе воры шайка мырков на зону всех чурков

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