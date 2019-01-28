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Чего испугались медики Иссык-Кульской области?

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- Оксана Гут
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В Сети появилось анонимное сообщение о том, что медицинские организации Иссык-Кульской области в преддверии медсовета (медицинский совет - ред.) обязали якобы сдать по 2500 сомов для организации встречи заместителя министра здравоохранения КР. Деньги якобы пойдут на оплату гостиницы и кафе для чиновника.

В пресс-службе Минздрава VB.KG подтвердили лишь то, что 31 января в Караколе состоится областной медицинский совет.

- Замминистр что, в "десятизвездочном" отеле будет находиться что-ли? Я не знаю, кто там самоуправствует и собирает деньги, если, конечно, это вообще правда. Но Минздрав такого поручения не давал и не будет давать. Представителю ведомства будут даны командировочные. Это рабочая поездка, не нужно там никого встречать, - заявила руководитель пресс-службы МЗ КР Жылдыз Айгерчинова.

Она не уточнила, кто именно из заместителей министра отправится в Каракол – Мадамин Каратаев или Эркин Чечейбаев.

Медицинские советы проводятся в каждой области перед итоговой коллегией Минздрава. Эти встречи ежегодные и организовываются для обсуждения достижений и проблем в регионе. Помимо государственных работников здравоохранения в них участвуют местные власти – представители мэрии и губернатор.

От редакции отметим, что в адрес медиков Иссык-Кульской области в последнее время множество нареканий. Так что не исключено, что подобные информационные вбросы могут быть попыткой дискредитировать результаты медсовета.


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URL: https://www.vb.kg/376314
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, коррупция, Кыргызстан, деньги, медицина, врачи, Космосбек Чолпонбаев, Минздрав
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