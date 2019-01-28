Более 5 кг гашиша изъято у членов преступной группировки

Вот ***** пыль ****** цвет не очень в середине ни чего так а желтая какашка и причем здесь гашиш это пыль с сена отходы продают силос где героин где настоящие наркотики где или пищевый отходы это тоже продукт для питания для милиции ну пусть жрут или за герыч кеш собираете мырков с отходами якобы наркотиками арестовывают а за герыча бобло в карман тусуем слышал както их ставки не удивлен что особняки квартиры имеют герыч прикрывать вот там бабки а это бомжи с отходами это даже не наркотик это пыль с сена отходы повторюсь борьба с воздухом