Более 5 кг гашиша изъято у членов преступной группировки

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики (СБНОН ) успешно проведена операция, направленная на выявление и пресечение преступной группировки, состоящей из граждан Кыргызской Республики.

Так, сотрудниками Службы в Токтогульском районе Джалал-Абадской области при сбыте наркотического средства "гашиш" были задержаны жители Джалал-Абадской области 1989 г.р.,Ш уулу И., и 1990г.р., К уулу Т.

При досмотре у задержанных обнаружено и изъято 5 кг 415 гр. наркотического средства "гашиш", а также крупная партия денежных средств.

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.