На Орто-Сайском рынке пресечена деятельность 40 торговых точек

Сотрудниками Октябрьского акимиата совместно с УВД района и санитарно-экологической инспекцией был проведен рейд по наведению порядка в сфере торговли возле ТРК "Орто-Сай".

Так, были проверены улицы Юнусалиева и Суеркулова, в 6 микрорайоне по улице Сухэ Батора, а также по улице Нуркамала между микрорайоном Асанбай и микрорайоном №12.

В результате пресечена деятельность 40 торговых точек, загораживающих проходы и осуществляющих уличную торговлю продуктами питания прямо на земле!

Работа в данном направлении продолжается.