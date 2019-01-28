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На Орто-Сайском рынке пресечена деятельность 40 торговых точек

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- ВБ
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Сотрудниками Октябрьского акимиата совместно с УВД района и санитарно-экологической инспекцией был проведен рейд по наведению порядка в сфере торговли возле ТРК "Орто-Сай".

Так, были проверены улицы Юнусалиева и Суеркулова, в 6 микрорайоне по улице Сухэ Батора, а также по улице Нуркамала между микрорайоном Асанбай и микрорайоном №12.

В результате пресечена деятельность 40 торговых точек, загораживающих проходы и осуществляющих уличную торговлю продуктами питания прямо на земле!

Работа в данном направлении продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/376319
Теги:
мэрия, УВД, рынок, Бишкек
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