Погода
$ 69.80 - 69.94
€ 79.70 - 80.23

Инвалидов из КР продали в РФ просить милостыню. "Продавцам" скостили срок

268  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чуйский областной суд смягчил наказание для экс-директора психоневрологического интерната №2 в Токмаке Курманкула Жумалиева. Его и сообщников судили за торговлю людьми.

Акт судебного решения опубликован на сайте Верховного суда.

Напомним, в 2013 году Курманкул Жумалиев получил $1000 за то, что помог некому Азамату вывезти двух подопечных токмакского психоневрологического интерната в Москву. Женщинам 1966 и 1989 года рождения, которые являются инвалидами второй группы, обещали работу в Москве, но по приезде в столицу России выяснилось, что их купили, и теперь они должны просить милостыню в подземных переходах и на улицах города. Подругам удалось сбежать, связаться с милицией и кыргызстанскими властями. Вскоре женщин вернули домой.

Представитель Курманкула Жумалиева сообщил, что директор интерната не знал, что женщины нужны для попрошайничества. Азамат и его мать представились родственницами женщин и обещали показать им Москву.

Аламудунский районный суд приговорил Жумалиева к 10 годам заключения в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Его подельники получили по 9 лет срока с конфискацией имущества. Кроме того, Азамат, который был с потерпевшими в Москве, должен выплатить штраф в размере 30 тысяч сомов. Всем троим по амнистии сократили срок на треть.

Чуйский областной суд в ноябре 2018 года смягчил приговор, назначив всем троим по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376320
Теги:
Верховный суд, наказание, приговор, Россия, суд, Токмак, торговля людьми, Чуйская область, Москва, Кыргызстан, Курманкул Жумалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  