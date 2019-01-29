Инвалидов из КР продали в РФ просить милостыню. "Продавцам" скостили срок

Чуйский областной суд смягчил наказание для экс-директора психоневрологического интерната №2 в Токмаке Курманкула Жумалиева. Его и сообщников судили за торговлю людьми.

Акт судебного решения опубликован на сайте Верховного суда.

Напомним, в 2013 году Курманкул Жумалиев получил $1000 за то, что помог некому Азамату вывезти двух подопечных токмакского психоневрологического интерната в Москву. Женщинам 1966 и 1989 года рождения, которые являются инвалидами второй группы, обещали работу в Москве, но по приезде в столицу России выяснилось, что их купили, и теперь они должны просить милостыню в подземных переходах и на улицах города. Подругам удалось сбежать, связаться с милицией и кыргызстанскими властями. Вскоре женщин вернули домой.

Представитель Курманкула Жумалиева сообщил, что директор интерната не знал, что женщины нужны для попрошайничества. Азамат и его мать представились родственницами женщин и обещали показать им Москву.

Аламудунский районный суд приговорил Жумалиева к 10 годам заключения в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Его подельники получили по 9 лет срока с конфискацией имущества. Кроме того, Азамат, который был с потерпевшими в Москве, должен выплатить штраф в размере 30 тысяч сомов. Всем троим по амнистии сократили срок на треть.

Чуйский областной суд в ноябре 2018 года смягчил приговор, назначив всем троим по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.