Погода
$ 69.79 - 69.89
€ 79.51 - 79.91

Глава Мегакома про свата президента: Я думал, что это простой специалист

1500  1
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Гендиректор ЗАО "Альфа Телеком" (Мегаком) Акылбек Жамангулов озвучил размер своей заработной платы. Об этом и многом другом он рассказал изданию Azattyk.

По его словам, он получает зарплату в размере около 200 тысяч сомов.

- По решению Фонда госимущества заработные платы менеджеров компании значительно понизились. Моя зарплата составляет чуть меньше 200 тысяч сомов (в месяц - ред.), - сказал он.

Кроме этого, глава Мегакома прокомментировал недавнее назначение на руководящую должность в компанию одного из сватов президента.

- Он заявление подал еще до моего прихода, и я думал, что это простой специалист. Только после публикаций в СМИ я узнал, кем он является. Позже он сам добровольно пришел и подал заявление об увольнении, - добавил Жамангулов.

Отметим, в июне 2018 года депутат Акылбек Жамангулов заявил, что руководство госкомпании "Мегаком" получает высокие заработные платы.

"Средняя зарплата в "Мегакоме", где работает 1500 человек, составляет около 66 тысяч сомов. Топ-менеджеров 10 человек, фонд заработной платы которых составляет 10%. Руководители получают до 20 тысяч долларов. На основании каких показателей у них такие зарплаты?" – задал тогда вопрос нардеп премьер-министру.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376322
Теги:
Альфа Телеком, Фонд госимущества, зарплата, Акылбек Жамангулов, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мегаком
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
ссср
28.01.2019, 16:42

а в среднем по 20 тыс.сом на одного совершеннолетнего жителя КР.  Однако как  "хорошо"  мы все живём

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  