Глава Мегакома про свата президента: Я думал, что это простой специалист

Гендиректор ЗАО "Альфа Телеком" (Мегаком) Акылбек Жамангулов озвучил размер своей заработной платы. Об этом и многом другом он рассказал изданию Azattyk.

По его словам, он получает зарплату в размере около 200 тысяч сомов.

- По решению Фонда госимущества заработные платы менеджеров компании значительно понизились. Моя зарплата составляет чуть меньше 200 тысяч сомов (в месяц - ред.), - сказал он.

Кроме этого, глава Мегакома прокомментировал недавнее назначение на руководящую должность в компанию одного из сватов президента.

- Он заявление подал еще до моего прихода, и я думал, что это простой специалист. Только после публикаций в СМИ я узнал, кем он является. Позже он сам добровольно пришел и подал заявление об увольнении, - добавил Жамангулов.

Отметим, в июне 2018 года депутат Акылбек Жамангулов заявил, что руководство госкомпании "Мегаком" получает высокие заработные платы.

"Средняя зарплата в "Мегакоме", где работает 1500 человек, составляет около 66 тысяч сомов. Топ-менеджеров 10 человек, фонд заработной платы которых составляет 10%. Руководители получают до 20 тысяч долларов. На основании каких показателей у них такие зарплаты?" – задал тогда вопрос нардеп премьер-министру.