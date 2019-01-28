Никто из свидетелей не дает показаний о перестрелке контрабандистов

В связи с ранее распространенной на сайте одного из отечественных СМИ информацией о перестрелке контрабандистов на КПП Дунларова пресс-служба Чуйской области сообщает следующее:

Несмотря на то, что по данному факту не поступило ни единого заявления от граждан, информация в тот же день была зарегистрирована в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). По признакам преступления, предусмотренного ст.266 (хулиганство) УК Кыргызской Республики, было начато досудебное производство.

На место выезжало руководство МВД Кыргызской Республики, ГУВД Чуйской области и руководство и следственно-оперативная группа ОВД г.Токмок. По материалу досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников ГУВД Чуйской области и ОВД г.Токмок.

В целях установления личностей, указанных в данной публикации, оставленных автомашин, Следственной службой ОВД г.Токмок соответствующим службам были даны следственные поручения. В УГПС Кыргызской Республики по Чуйской области направлен запрос о предоставлении копии видеозаписей с камер видеонаблюдения. На сегодняшний день все указанные лица в средствах массовой информации установлены и в качестве свидетелей допрошены. В т.ч. 30-летний Б.Д., 39-летний Ш.Н., 32-летний К.К. и 34-летний У.А. Все они являются жителями Чуйской области, которые сообщили, что ничего о случившемся не знают.

Более того, от прохождения судебно-медицинской экспертизы все свидетели отказались. Согласно ст.172 ч.6 "порядок

назначения экспертизы УПК Кыргызской Республики" экспертиза в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которое дается указанными лицами в письменном виде.

Также были допрошены несколько сотрудников Государственной пограничной службы КР.

В связи с распространением в соцсетях видеоматериала с телесными повреждениями, полученными якобы в ходе перестрелки в городе Токмок, сообщаем следующее: по версии следствия, мужчина на видео является одним из свидетелей, ранее допрошенных следственной службой. В связи с этим он заново приглашен в ОВД города Токмок для

выясненный всех обстоятельств получения телесных повреждений.

В настоящее время по данному материалу в рамках досудебного производства проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.