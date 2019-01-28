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Муж и жена продавали липовые лотерейные билеты

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- ВБ
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Сотрудники ОВД Жайылского района задержали супружескую пару, причастную к 9 фактам мошенничества

3 декабря 2018 года в Суусамырской ПОМ ОВД Жайылского района с заявлением обратилась 63-летняя гр.К.К. о принятии мер в отношении двух неизвестных лиц, которые летом 2017 года, войдя в доверие, продали 5 лотерейных билетов "Бактылуу Лоторея" по 600 сомов за каждый, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Вышеуказанный факт был зарегистрирован ОВД Жайылским районом, следственной службой ОВД Жайылского района было возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч.2 п.1,3 УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Суусамырской ПОМ ОВД Жайылского района по подозрению за совершение данного преступления были установлены и задержаны двое, ими оказались 42-летний гр.Д.Т. и 29-летняя гр. А.А..

В ходе следствия выяснилось, что они являются супругами, в настоящий момент они дали признательные показания, и выяснилось, что примерно в августе 2017 года для получения материальной выгоды в одной из типографий в г.Бишкек распечатали около 400 билетов и направились в Жайыльский район, где и реализовали билеты. После чего, получив денежные средства, уехали домой, не разыграв лотерею.

В Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) зарегистрировано уже 9 аналогичных фактов.

В настоящее время по данному материалу досудебного производства проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия. Граждан, пострадавших от незаконных действий вышеуказанных лиц, просим сообщить в ОВД Жайылского района по телефонам в дежурную часть: 0(312) 22-15-58 и 0(701) 10-40-14.

К слову, если все "лотерейные" билеты были проданы, как и пожилой женщине, по 600 сомов, семейная парочка обогатилась на 240 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/376325
Теги:
афера, Жайылский район, мошенничество, Чуйская область, лотерея, Кыргызстан, пострадавшие, уголовное дело, ГУВД
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