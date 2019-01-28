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Соседи по общежитию избили ребенка-инвалида и ошпарили кипятком его мать

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- Екатерина Улитина
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Травле соседей подверглась аспирантка Государственной академии управления при президенте КР Эльмира Абдуллаева и ее 9-летний сын. Мальчик страдает тяжелыми неврологическими заболеваниями из-за перенесенной в раннем детстве неудачной операции на головном мозге.

Сейчас он госпитализирован в отделение нейрохирургии с диагнозом "сотрясение мозга". Эльмира Абдуллаева утверждает, что мальчика избили соседи по общежитию. Она написала заявление в милицию, направила письма руководству Академии, однако травля со стороны соседей продолжается, и приобретает все более серьезный характер.

История началась вечером 15 января с ссоры на общей кухне из-за газа. Эльмира Абдуллаева сделала замечание соседке с другого этажа, которая кипятила воду. Дело в том, что жители каждого этажа скидываются на газ отдельно, и не могут пользоваться кухнями друг друга. Ссора переросла в выяснение отношений.

- Она забрала свою кипящую кастрюлю и пошла к лестнице. На лестничной площадке специально толкнула моего сына, он ударился о стену и от испуга у него начался припадок эпилепсии. Я подняла и успокоила его и крикнула ей, что нельзя так толкать людей, тем более ребенка-инвалида. Она снова обматерила меня. Я завела сына в коридор. Все это время девушка не останавливаясь кричала матом, а когда я подошла к ней, она опрокинула на меня свою кипящую кастрюлю. Потом несколько раз ударила. В это время вахтер держал меня за руки, предоставляя ей возможность наносить мне удары. В результате этого я получила ушибы, царапины и ожог ноги, - рассказывает Эльмира.

После произошедшего женщина сразу позвонила в милицию, рассказала о случившемся и написала заявление на обидчиков. Как только милиционеры ушли, в ее комнату ворвались две женщины и скандал вспыхнул с новой силой.

- Они начали меня оскорблять, материть, проклинать и толкать. Я попросила их выйти, чтобы у сына не случился приступ. Вместо этого одна из них ударила моего ребенка по спине, чем вызвала новый припадок. Я вытолкала ее в коридор - она нецензурно выражаясь кричала, что сожжет меня, моего сына и комнату. Кричала, чтобы я со своим "уродом недоделанным" убиралась отсюда, что тут нормальным людям места мало и "сарты валите домой", - продолжает Эльмира.

На следующий день женщина вновь пошла в милицию, чтобы дополнить свое заявление. Кроме того, она написала письмо на имя ректора АГУП КР Алмазбека Акматалиева. Он обещал разобраться в инциденте, но до сих пор никаких существенных изменений в ситуации нет. Травля по-прежнему продолжается.

Эльвира уверена, что соседи хотят довести ее до суицида. Теперь они сменили тактику, и вместо скандалов устраивают "мелкие пакости": то подкинут мусор под дверь, то испортят готовящуюся на общей кухне пищу, то тихо проклинают в спину.

Женщина не просит финансовой помощи, и сама, в одиночку заботится о своем сыне. Кроме постоянных приступов эпилепсии он страдает другими заболеваниями. Мальчик не может говорить (во время операции ему повредили речевой центр в головном мозге), правая нога плохо слушается, а правая рука почти не работает. У него задержка психомоторного развития, гидроцефалия и последствия тяжелой черепно-мозговой травмы. Единственное, что просит Эльмира, чтобы ей и ее сыну дали возможность спокойно жить в общежитии во время ее учебы и прекратили травлю.


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URL: https://www.vb.kg/376329
Теги:
инвалиды, травмы, АГУП, Бишкек, Кыргызстан, избил ребенка, Алмазбек Акматалиев, Эльмира Абдуллаева, МВД
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