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Заявление о пытках гражданина Кыргызстана в России проверит прокуратура

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- Елена Цой
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По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина организована проверка информации о причинении телесных повреждений гражданину Кыргызстана, задержанному сотрудниками правоохранительных органов в Магнитогорске, пишет КоммерсантЪ.

"Прокурору Орждоникидзевского района Магнитогорска дано поручение незамедлительно провести опрос иностранца, истребовать необходимые документы и направить материалы в СУ СК РФ по Челябинской области для проведения процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ",– сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ранее "Радио Азаттык" сообщало о том, что задержанный 16 января гражданин Кыргызстана Хусниддин Зайнобиддинов, подвергся пыткам. Сотрудники сотрудники правоохранительных органов требовали от иностранца дать показания на людей, возможно, причастных к взрывам в Магнитогорске.

Ранее МВД России опровергло информацию о том, что полиция проверяла гражданина Кыргызстана на причастность к обрушению подъезда дома.

От редакции добавим, что Хусниддин Зайнобиддинов был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Кыргызстана по обвинению в причастности к кровавым событиям 2010 года на юге страны и в участии в незаконном митинге, организованном ныне покойным лидером узбекской общины в КР Кадыржаном Батыровым.

17 июня 2010 года Джалал-Абадский городской суд вынес заочное решение об аресте Хусниддина Зайнобиддинова по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 233, 299 и 174 Уголовного кодекса Кыргызстана (Массовые беспорядки и Возбуждение межэтнической, расовой, религиозной или межрегиональной вражды).


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URL: https://www.vb.kg/376334
Теги:
взрыв, Джалал-Абадская область, июньские события, пытки, Россия, уголовная ответственность, теракт, межнациональная вражда, межнац, уголовное дело, Хусниддин Зайнобиддинов, Кадыржан Батыров, прокуратура
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