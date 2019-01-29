Перестрелка контрабандистов. "Потерпевший" объявлен в розыск

Молодой человек по имени Аскат, который через социальные сети просил президента защитить его от мафии контрабандистов и показывал на камеру следы от пулевых ранений, сегодня объявлен в розыск. Об этом на пресс-конференции заявил начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов.

- Сегодня, приблизительно в 2 часа ночи, медики Чуйской областной больницы сообщили, что к ним поступил мужчина по имени Дастан Бейшенкулов с пулевым ранением. Немедленно на место выехала следственно-оперативная группа. Бейшенкулов написал заявление, и сегодня утром Аскат объявлен в розыск, - рассказал Самат Курманкулов.

Глава Чуйского ГУВД отметил, что в субботу все участники перестрелки встречались со следователями. Ни один из них, в том числе Дастан, не стал писать заявление, все отказались от прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором Аскат демонстрировал раны якобы от выстрелов и сообщил, что на него напал Дастан, племянник депутата Жогорку Кенеша Урматбека Смаева. В этот же день Аскат записал еще одно видеобращение к президенту Сооронбаю Жээнбекву. Мужчина говорит, что не верит в объективное расследование этого дела и боится за свою жизнь.

Начальник ГУВД Чуйской области заявил, что со вчерашнего дня следователи не могут найти Аската и допросить его.

Напомним, перестрелка рядом с кыргызско-казахстанской границей произошла в ночь с 25 на 26 января. Правоохранительные органы вплоть до сегодняшнего дня не подтверждали, что инцидент действительно произошел. При этом в субботу на место выехали замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов, начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов и другие. В этот же день в Токмак приехал депутат ЖК Урматбек Самаев. Он, кстати, уже дал показания и заявил, что не имеет отношения ни к контрабанде, ни к перестрелке.

- Если будут найдены нарушения со стороны депутата мы возбудим уголовное дело и будем его расследовать. Перед законом все равны, - заключил Курманкулов и попросил Аската прийти в милицию и рассказать свою версию.