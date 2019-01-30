Эльмурза Сатыбалдиев о вине Текебаева, плевках и футболистах

Плевок не может быть правонарушением либо проступком. Скорее в некоторых случаях это биологическая потребность. Об этом заявил в интервью kabarlar.org экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев.

По его словам, биологические потребности относятся к этическим нормам.

- Существуют этические и юридические нормы. Не плюйся, не потей, в туалет не ходи где попало. Все это относится к этическим запретам и к юридическим не имеет отношения. Это уже природа, и человек сам вправе решать для себя в соответствии со своим воспитанием, когда и где он будет это делать. Не забывайте также и про медицинскую и биологическую составляющие. К примеру, футболист или волейболист зачастую полоскает рот и плюется. Как вы ему запретите это делать? По моему мнению, в данном случае произошла ошибка, когда смешали этические и юридические нормы. Поэтому плевок не может быть правонарушением либо проступком. Скорее в некоторых случаях это биологическая потребность. Единственное, каждый человек в соответствии со своим воспитанием должен для себя это определить, - сказал он.

Кроме этого, бывший глава генпрокуратуры согласился с мнением, что суммы штрафов слишком завышены.

- Конечно, новые кодексы вызвали недовольства определенной части общества. Это же касается и размеров штрафов. В целом, я считаю, что демократическое развитие подразумевает под собой гуманизацию законов. Всю карательную политику мы должны рассматривать именно через призму защиты прав граждан. Это же касается и штрафов, - добавил Сурабалдиев.

Высказался Сурабалдиев и насчет лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева и других политических заключенных.

- Как юрист я могу сказать только одно. В деле Омурбека Текебаева нет состава преступления. Нет ни одного доказательства его вины. Это же касается и других заключенных, которых осудили по политическим мотивам. Обществу так и не представили доказательств их вины. Была ли попытка захвата власти? Что было для этого сделано? Может они организовали для этого группу? Нет никаких данных. Поэтому в их делах я тоже не вижу состава преступления. На вопрос же, правильно ли, что они сидят, я скажу, что правильно. Так как есть соответствующий приговор. Другое дело - есть ли основания для пересмотра их дел. Безусловно одно, ко всем осужденным необходимо проявлять гуманность, - отметил он.

Напомним, новые кодексы вступили в силу 1 января 2019 года и сразу вызвали волну возмущений со стороны общественности. Вскоре депутаты тоже присоединились к критике кодексов, несмотря на то, что именно они их одобрили и даже участвовали в их разработке. Правительство признало, что документы имеют ряд недоработок, чтобы исправить их, нужно принять примерно 600 НПА и 200 законов.