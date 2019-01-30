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Эльмурза Сатыбалдиев о вине Текебаева, плевках и футболистах

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- Бакыт Стамов
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Плевок не может быть правонарушением либо проступком. Скорее в некоторых случаях это биологическая потребность. Об этом заявил в интервью kabarlar.org экс-генпрокурор Эльмурза Сатыбалдиев.

По его словам, биологические потребности относятся к этическим нормам.

- Существуют этические и юридические нормы. Не плюйся, не потей, в туалет не ходи где попало. Все это относится к этическим запретам и к юридическим не имеет отношения. Это уже природа, и человек сам вправе решать для себя в соответствии со своим воспитанием, когда и где он будет это делать. Не забывайте также и про медицинскую и биологическую составляющие. К примеру, футболист или волейболист зачастую полоскает рот и плюется. Как вы ему запретите это делать? По моему мнению, в данном случае произошла ошибка, когда смешали этические и юридические нормы. Поэтому плевок не может быть правонарушением либо проступком. Скорее в некоторых случаях это биологическая потребность. Единственное, каждый человек в соответствии со своим воспитанием должен для себя это определить, - сказал он.

Кроме этого, бывший глава генпрокуратуры согласился с мнением, что суммы штрафов слишком завышены.

- Конечно, новые кодексы вызвали недовольства определенной части общества. Это же касается и размеров штрафов. В целом, я считаю, что демократическое развитие подразумевает под собой гуманизацию законов. Всю карательную политику мы должны рассматривать именно через призму защиты прав граждан. Это же касается и штрафов, - добавил Сурабалдиев.

Высказался Сурабалдиев и насчет лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева и других политических заключенных.

- Как юрист я могу сказать только одно. В деле Омурбека Текебаева нет состава преступления. Нет ни одного доказательства его вины. Это же касается и других заключенных, которых осудили по политическим мотивам. Обществу так и не представили доказательств их вины. Была ли попытка захвата власти? Что было для этого сделано? Может они организовали для этого группу? Нет никаких данных. Поэтому в их делах я тоже не вижу состава преступления. На вопрос же, правильно ли, что они сидят, я скажу, что правильно. Так как есть соответствующий приговор. Другое дело - есть ли основания для пересмотра их дел. Безусловно одно, ко всем осужденным необходимо проявлять гуманность, - отметил он.

Напомним, новые кодексы вступили в силу 1 января 2019 года и сразу вызвали волну возмущений со стороны общественности. Вскоре депутаты тоже присоединились к критике кодексов, несмотря на то, что именно они их одобрили и даже участвовали в их разработке. Правительство признало, что документы имеют ряд недоработок, чтобы исправить их, нужно принять примерно 600 НПА и 200 законов.


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URL: https://www.vb.kg/376341
Теги:
законопроект, парламент, реформы, штраф, Уголовный кодекс, Кыргызстан, Омурбек Текебаев, Эльмурза Сатыбалдиев
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Комментарии
Марат
30.01.2019, 10:15

Стоило ли брать интервью у человека, который отсидел и был верным человеком Бакиевых? Бред какой то. Тем более его мнение и гроша не стоит. 

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Штепсель
30.01.2019, 10:17

По мне так сидеть с ногами на лавочке и наплевать озеро в общественном месте все же правонарушение. Если человек идет и плюнул в арык, вот это биология, ну комок в горле встал, болеет или от стоматолога идет.. плюнул в арык или урну, не страшно. А есть, цук, бычье, сидящее в парках и плюющее во все стороны, их надо не штрафовать, а бить ПР-73 и заставлять вытирать руками, и на 15 суток подметать город...

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Шекспир
30.01.2019, 11:10

я думаю что в деле Текебаева нет прямых доказательств что он брал эти деньги но все так и они брали деньги у иностранцев, хотя люди которые дали деньги говорят об этом конкретно. но они могут ошибаться кабинетами но в людях вряд ли.

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