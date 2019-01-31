Хочу поблагодарить врачей "Скорой"!

Здравствуйте! В выходные пришлось обратиться к скорой помощи... Были сильные боли в области левой грудной клетки и задыхалась дочка... Хочется поблагодарить работников скорой помощи, приехали на удивление очень быстро,сотрудник надел сразу бахилы, был очень приветлив, вежлив и внимателен. Сделал все необходимое и дал рекомендации, как дальше лечиться, и какие процедуры необходимы.

Пусть у врачей и сотрудников скорой помощи все будет хорошо,здоровья им и успехов в очень нелегкой их работе!

Народную новость прислала Айгул