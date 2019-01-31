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Хочу поблагодарить врачей "Скорой"!

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- ВБ
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Здравствуйте! В выходные пришлось обратиться к скорой помощи... Были сильные боли в области левой грудной клетки и задыхалась дочка... Хочется поблагодарить работников скорой помощи, приехали на удивление очень быстро,сотрудник надел сразу бахилы, был очень приветлив, вежлив и внимателен. Сделал все необходимое и дал рекомендации, как дальше лечиться, и какие процедуры необходимы.

Пусть у врачей и сотрудников скорой помощи все будет хорошо,здоровья им и успехов в очень нелегкой их работе!

Народную новость прислала Айгул


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URL: https://www.vb.kg/376342
Теги:
здравоохранение, Бишкек, Кыргызстан, Минздрав, скорая помощь
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Комментарии
TaiRon Nikturianec
31.01.2019, 11:13
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Комментариев: 1

Такой врач образец для всех врачей скорой! По больше бы таких приятных врачей!

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