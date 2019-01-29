В Бишкеке милиционеры вытащили детей из горящей квартиры

Сотрудники Октябрьского УВД Бишкека вывели из горящей квартиры женщину и детей. Они одними из первых приехали на место происшествия и бросились на помощь.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в доме №33 по улице Суеркулова поступило в субботу, 26 января, примерно в 22.17. Горела двухкомнатная квартира на третьем этаже четырехэтажки.

- Участковый уполномоченный милиции СОБ ГОМ-4 лейтенант милиции Мыктыбек Мурзабаев живет в соседнем доме. Он увидел дым и огонь из окон и сразу позвонил участковому этого района - Исломбеку Абдурахманову. Вместе они поднялись в квартиру, - рассказали VB.KG в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Милиционеры помогли двум детям и женщине выйти на улицу.

Второй раз зайти в объятую огнем квартиру милиционерам не позволили пожарные. Они прибыли на место через 10 минут после полученного сигнала. Возгорание было локализовано в 23.03, а полностью огонь потушен в 23.57. Спасатели помогли выйти на улицу не только погорельцам, но и жителям соседних квартир, в чьих квартирах было задымление.

К счастью, от огня никто из жителей, соседей и спасателей не пострадал. Однако квартира женщины, которая после смерти мужа одна воспитывает четырех детей, полностью сгорела. Не осталось ни одного целого окна, практически все имущество уничтожено.

На помощь погорельцам пришли соседи и органы местного самоуправления. Сотрудники МТУ№11 перечислили на счет пострадавших свою зарплату за один день.

Уважаемые читатели! Если вы хотите поддержать пострадавшую многодетную семью, вы можете перевести посильную сумму на кошелек ЭЛСОМ 0553157752 Елены Исаковой.