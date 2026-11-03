Кыргызстан и Грузия обсудили упрощение визовых требований

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обсудили упрощение визовых требований, развитие экономических связей и межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По её данным, встреча состоялась в рамках официального визита Шалвы Папуашвили в Кыргызстан. Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах транзита, логистики, инвестиций, туризма и цифровизации государственных услуг.

Марлен Маматалиев отметил, что встреча глав парламентов двух стран проходит впервые. Он подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в укреплении партнёрских отношений с Грузией.

"Кыргызстан заинтересован в развитии партнерства с Грузией, основанного на дружбе и взаимном доверии. В частности, мы готовы обмениваться опытом в сферах транзита, логистики, инвестиций и туризма, а также совместно работать над цифровизацией государственных услуг", - заявил он.

Отдельное внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству. По словам торага, нынешний объём товарооборота не отражает имеющийся потенциал двух стран. В связи с этим он предложил активизировать взаимодействие в энергетике, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и фармацевтике.

В ходе встречи также обсуждалась инициатива об упрощении визовых требований с учётом увеличения числа граждан Кыргызстана, желающих посетить Грузию.

Кроме того, Марлен Маматалиев предложил организовать дни культуры двух стран и развивать межрегиональное сотрудничество. Он поблагодарил грузинскую сторону за присвоение имени Чынгыза Айтматова парку в Тбилиси.

В свою очередь, Шалва Папуашвили выступил за реализацию совместных инвестиционных проектов в сферах логистики и энергетики, в том числе с использованием транспортных коридоров Шёлкового пути.

Он также отметил интерес жителей Грузии к туристическим возможностям Кыргызстана и необходимость дальнейшего развития межпарламентского диалога.

По итогам встречи председатель парламента Грузии пригласил Марлена Маматалиева посетить Грузию с официальным визитом.