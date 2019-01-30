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Между Кыргызстаном и Казахстаном назревает пограничный конфликт?

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- Бакыт Стамов
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Глава Пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов в связи с ситуацией с нарушителем, ранее застреленным на кыргызско-казахской границе заявил, что это не тот случай, который требовал явного применения оружия. Об этом он высказался на заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента, сообщают казахстанские СМИ.

Позиция Казахстана по этому вопросу будет высказана на ближайшей встречей с руководством Погранслужбы Кыргызстана. "Это будет одним из главных вопросов. Мы надеемся, что нас услышат и поймут", - сказал он.

Казахстанская сторона, продолжил Дильманов, будет просить своих коллег из Кыргызстана, чтобы впредь подобные ситуации не повторялись.

"Мы думаем, что все-таки со стороны нашего нарушителя границы были действия, будем так говорить, которые угрожали жизни кыргызского пограничника. Со слов кыргызской стороны, он нападал с ножом на офицера и на солдата срочной службы. Они и применили огнестрельное оружие. В любом случае мы по данному факту заявили кыргызской стороне, конкретно пограничному ведомству Кыргызстана, что применение оружия является исключительной мерой. И мы требуем, чтобы впредь не было такого применения оружия. Мы надеемся, что они поймут и примут соответствующие меры", - резюмировал глава Погранслужбы КНБ РК.

Как на это заявление отреагировали в отечественной погранслужбе? В беседе с VB.KG представители ГПС КР акцентировали, что Дархан Дильманов в своем выступлении согласился с тем, что жизни кыргызстанского пограничника грозила опасность.

- Он же так и сказал, что со стороны нарушителя границы были действия, которые угрожали жизни кыргызского пограничника. И всего лишь высказал пожелание, чтобы в будущем по возможности избежать подобных ситуаций. В целом, для объективности расследования наша сторона предоставит казахстанской стороне все улики данного дела вплоть до ножа нарушителя, - пояснили в ГПС КР.

Напомним, ранее на кыргызско-казахстанском участке государственной границы пограничники Кыргызстана пытались задержать 3 нарушителей, в результате чего один из них был ранен. Во время оказания первой медицинской помощи раненый правонарушитель скончался. Позже выяснилось, что все они являлись гражданами Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/376356
Теги:
граница, Казахстан, нападение, скотокрадство, стрельба, убийство, Кыргызстан, Дархан Дильманов, Погранслужба
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