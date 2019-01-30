Камни и песок вместе с питьевой водой. "Водоканалу" плевать?

Здравствуйте, уважаемая редакция. Хочу поделиться с вами нашей проблемой. В 5 микрорайоне, в доме 30а уже года 2 проблемы с холодной водой. А после планового ремонта этим летом и вовсе вода перестала идти нормально. Меняли трубы, и врезались в трубу пластиковым полуотводом, замотали проволокой, и так сойдет, сказали они.

В итоге мучаются обычные жильцы. Вода мало того, что не хлорированная, напор слабый, так еще и с песком, камнями, деревяшками. У многих стиральные машинки вышли из строя, про смесители, которые раз по 10 приходится разбирать-собирать, уже молчу. Живем в стране, которая богата чистой водой, а в итоге из-под крана попить не можем. И детей не искупаешь.

Это уже как крик души. Звоним в "Водоканал", приезжает бригада, говорит так и так, не наши проблемы, звоните по этому номеру. Через день приезжает другая бригада, говорят то же самое, так и живем. Никому толка нет до жильцов, ни домоуправлению, ни "Водоканалу". Осталась надежда только на Вас.

Народную новость прислали жильцы дома №30а.