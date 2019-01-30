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Смерть кыргызстанца в Москве потрясла соотечественников

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- Елена Цой
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В Посольстве КР в Москве подтвердили информацию о кыргызстанце, который пролежал четыре дня в морге, пока его родственники искали по всему городу.

По предварительным данным, 23-летний мужчина вышел 23 января утром из дома и направился на работу. Но там так и не появился. Не дождались его вечером и дома.

Родственники и волонтеры из числа соотечественников искали молодого человека везде, где только можно. Нашли. Но, к сожалению, в морге.

Следов насильственной смерти нет. Предварительная версия - кыргызстанцу стало плохо с сердцем в транспорте.

Друзья молодого человека возьмут на себя все расходы по доставке тела на родину.

Фото иллюстративное.


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URL: https://www.vb.kg/376358
Теги:
миграция, розыск, соотечественники, трудовая миграция, похороны, Москва, Кыргызстан
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