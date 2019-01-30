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Граждане Кыргызстана смогут получать пенсию в Турции

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- Елена Цой
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Договора о социальном обеспечении между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики, подписанного 9 апреля 2018 года в городе Анкара".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 декабря 2018 года.

Договор предусматривает формирование равных прав для граждан двух стран в области социального обеспечения.

В соответствии с Договором и Административным соглашением по реализации Договора создаются равные условия при формировании пенсионных прав и обязанностей для граждан двух стран.

Договором предусматривается, что пенсии, назначенные в одной стране, будут выплачиваться в том же размере лицам, несмотря на их проживание на территории другой страны.

Для определения права на пенсию предусмотрено, что каждая Сторона учитывает стаж, приобретенный в соответствии с ее законодательством, если страхового стажа, приобретенного по законодательству одной Стороны, недостаточно, то предусматривается суммирование страхового стажа, сформированного по законодательству государств двух Сторон.

В соответствии с Договором каждая Сторона будет выплачивать трудящемуся часть пенсии за период работы на территории своего государства.

Договором предусматривается, что выплаты по трудовому увечью и профессиональным заболеваниям, пособий по беременности и родам и временной нетрудоспособности, пособий на погребение будут осуществляться в соответствии с законодательством государств Сторон.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/376360
Теги:
закон, миграция, парламент, пенсии, президент, трудовая миграция, Турция, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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