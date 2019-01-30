Граждане Кыргызстана смогут получать пенсию в Турции

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Договора о социальном обеспечении между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики, подписанного 9 апреля 2018 года в городе Анкара".
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 декабря 2018 года.
Договор предусматривает формирование равных прав для граждан двух стран в области социального обеспечения.
В соответствии с Договором и Административным соглашением по реализации Договора создаются равные условия при формировании пенсионных прав и обязанностей для граждан двух стран.
Договором предусматривается, что пенсии, назначенные в одной стране, будут выплачиваться в том же размере лицам, несмотря на их проживание на территории другой страны.
Для определения права на пенсию предусмотрено, что каждая Сторона учитывает стаж, приобретенный в соответствии с ее законодательством, если страхового стажа, приобретенного по законодательству одной Стороны, недостаточно, то предусматривается суммирование страхового стажа, сформированного по законодательству государств двух Сторон.
В соответствии с Договором каждая Сторона будет выплачивать трудящемуся часть пенсии за период работы на территории своего государства.
Договором предусматривается, что выплаты по трудовому увечью и профессиональным заболеваниям, пособий по беременности и родам и временной нетрудоспособности, пособий на погребение будут осуществляться в соответствии с законодательством государств Сторон.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.