За шантаж и вымогательство задержан бывший сотрудник милиции

Служба внутренних расследований МВД продолжает работу, направленную на предотвращение проникновения в органы внутренних дел лиц, преследующих противоправные цели, выявление и пресечение противоправной деятельности со стороны сотрудников ОВД, а также продолжает проводить профилактические работы по укреплению законности и правопорядка в деятельности сотрудников ОВД.

28 января 2019 года в Службу внутренних расследований МВД КР с письменным заявлением обратилась гражданка Ж.Н. о принятии мер в отношении сотрудника милиции по имени "Каныбек", который путем шантажа и угроз вымогает у неё денежные средства в сумме 20000 сом за не выкладывание видео с её присутствием в интернет-пространство. Данное заявление было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков Генеральной прокуратуры КР по статье 203 (Вымогательство) УК КР и передано в Следственную службу МВД КР для дальнейшего досудебного расследования.

29 января 2019 года примерно в 23:15 часов в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками Службы внутренних расследований МВД КР во дворе дома №35, расположенного в 7 мкр. г.Бишкек, при получении требуемой суммы денег с поличным задержан гражданин Ы. уулу К. В ходе личного обыска во внутреннем кармане куртки было обнаружено служебное удостоверение на имя милиционера ИВС ОВД г. Майлуу-Суу сержанта милиции Ы. уулу К. В ходе дальнейшего разбирательство было установлено, что данный сотрудник в начале 2018 года был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Задержанный водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. В настоящее время Следственной службой МВД КР ведётся следствие, также начата служебная проверка Службой внутренних расследований.