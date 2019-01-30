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Сотрудник милиции задержан по подозрению в изнасиловании

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- ВБ
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В ОВД Ыссык-Атинского района с заявлением обратилась 28-летняя гр. Б.Т. жительница г.Бишкек, которая просила принять меры в отношении малознакомых парней, которые 27 января 2019 года примерно около 04.00 часов возле БЧК в селе Новопокровка, применив физическую силу, изнасиловали ее.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) ОВД Ыссык-Атинского района порядке ст.161 (изнасилование) УК Кыргызской Республики. Были назначены необходимые экспертизы.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОВД Ыссык-Атинского района был установлен один из участников данного деяния и задержан 36-летний гр.И.К. житель Чуйской области, который является сотрудником милиции. А именно - помощником дежурной части ОВД Свердловского района в звании старшина милиции. В настоящий момент задержанный согласно ст.98 УПК Кыргызской Республики водворён в ИВС.

По данному материалу досудебного производства продолжаются следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/376365
Теги:
ГУВД, МВД, изнасилование, насилие, Чуйская область, Кыргызстан
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Комментарии
Читатель
30.01.2019, 10:55

Что творится в нашем обществе, полная деградация идет, милиционеры насилуют девушек и женщин, гаишники и милиционеры сбивают людей на пешеходных переходах, депутаты стреляют в население и своих родственников. Хочется задать президенту один единственный вопрос - КОГДА У НАС БУДЕТ ПОРЯДОК, когда законы перестанут работать в сторону больших денег. Жаль что и ответ и так очевиден - НИКОГДА.

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«Браво» МВД
30.01.2019, 11:00

«Аплодисменты»сотрудникам МВД

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