Впервые выпущен русско-кыргызский словарь налоговых терминов

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики подготовила и выпустила первый в истории страны Русско-кыргызский/кыргызско-русский словарь налоговых терминов.

На официальной презентации словаря приняли участие заместитель председателя Государственной налоговой службы Асылбек Эрмеков, председатель Терминологической комиссии при Правительстве Кыргызской Республики Сыртбай Мусаев, представители Аппарата Жогорку Кенеша, Аппарата Правительства Кыргызской Республики и Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики.

Словарь подготовлен и выпущен в соответствии с требованиями времени, а также в соответствии с национальной программой развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы и Законом Кыргызской Республики "О государственном языке Кыргызской Республики".

Терминологическое издание содержит около 3000 слов, словосочетаний и значений, относящихся к деятельности налоговой службы, и состоит из двух разделов: в первом налоговые термины даны на русском языке с переводом на кыргызский, во втором разделе – на кыргызском языке, с переводом на русский.

Представленные в словаре налоговые термины унифицированы, чтобы обеспечить единство применяемой терминологии и устранить неточности и противоречия.

Издание предназначено для широкого круга специалистов, практических работников, налогоплательщиков, преподавателей и студентов экономических факультетов вузов и специальных учебных заведений. Его тираж составляет тысячу экземпляров.

Словарь утвержден Терминологической комиссией при Правительстве Кыргызской Республики. По словам ее председателя С.Мусаева, Русско-кыргызский/кыргызско-русский словарь налоговых терминов – это первая работа подобного рода среди государственных органов, сообщает песс-служба ГНС