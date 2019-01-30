Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 79.56 - 80.24

Впервые выпущен русско-кыргызский словарь налоговых терминов

141  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики подготовила и выпустила первый в истории страны Русско-кыргызский/кыргызско-русский словарь налоговых терминов.

На официальной презентации словаря приняли участие заместитель председателя Государственной налоговой службы Асылбек Эрмеков, председатель Терминологической комиссии при Правительстве Кыргызской Республики Сыртбай Мусаев, представители Аппарата Жогорку Кенеша, Аппарата Правительства Кыргызской Республики и Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики.

Словарь подготовлен и выпущен в соответствии с требованиями времени, а также в соответствии с национальной программой развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы и Законом Кыргызской Республики "О государственном языке Кыргызской Республики".

Терминологическое издание содержит около 3000 слов, словосочетаний и значений, относящихся к деятельности налоговой службы, и состоит из двух разделов: в первом налоговые термины даны на русском языке с переводом на кыргызский, во втором разделе – на кыргызском языке, с переводом на русский.

Представленные в словаре налоговые термины унифицированы, чтобы обеспечить единство применяемой терминологии и устранить неточности и противоречия.

Издание предназначено для широкого круга специалистов, практических работников, налогоплательщиков, преподавателей и студентов экономических факультетов вузов и специальных учебных заведений. Его тираж составляет тысячу экземпляров.

Словарь утвержден Терминологической комиссией при Правительстве Кыргызской Республики. По словам ее председателя С.Мусаева, Русско-кыргызский/кыргызско-русский словарь налоговых терминов – это первая работа подобного рода среди государственных органов, сообщает песс-служба ГНС


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376366
Теги:
ГНС, кыргызский язык, налоги, русский язык, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  