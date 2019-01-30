Брат Аскарбека Шадиева получил лицензию на добычу глины при Зилалиеве

Дуйшенбек Зилалиев выдал лицензию на добычу глины и песка на участке "Стандарт" в Баткенской области в бытность главой Госпромэнерго в 2014 году компании брата Аскарбека Шадиева.

Согласно данным Госкомитета промышленности, ООО "ИНЕН" выиграло аукцион на право добычи на участке в Ляйлякском районе 14 апреля 2014 года.

Как стало известно из данных Минюста КР, компания зарегистрирована на брата беглого экс-депутата ЖК Аскарбека Шадиева – Замирбека Алимбаевича Шадиева.

Примечательно, что 15 апреля 2014 года Госпромэнерго сообщило, что "лицензия на право геологоразведочных работ на участке Стандарт (суглинки) - продана за 22,1 тыс. долларов при стартовой цене в 100 долларов. Разрешение на разведку получило ОсОО "ИНЕН"".

Уточняется, что за право добычи на данном участке тогда боролись на аукционе ОсОО "Кара-Кемер" и "Канатбек".

"Как отметили тогда в пресс-службе Госгеологоагентства, в аукционную комиссию вошли представители госадминистрации Баткенской области, Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, Министерства экономики, Госэкотехинспекции, Госагентства по окружающей среде и экологии и местных органов самоуправления".

Напомним, сегодня в рамках заседания Совета безопасности глава ГКНБ Идрисов заявил, что по лицензиям, выданным при Зилалиеве уже проводится полная проверка.