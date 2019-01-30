Погода
$ 69.79 - 69.91
€ 79.75 - 80.28

Мужчина, въехавший в магазин на лошади, был пьян и раскаивается

193  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники милиции установили личность мужчины, который верхом на лошади заехал в супермаркет. Информация и видео были опубликованы на сайте VB.KG.

По предварительным данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Подразделениями ГУВД Чуйской области была проведена проверка. В ходе мероприятий установлено место происшествия – окраина Токмака на территории Чуйского района. Установлена также личность мужчины, им оказался 39-летний О.Н., житель города Токмак, который пояснил, что был сильно пьян, и сейчас жалеет о совершенном проступке.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале учета информаций ОВД Чуйского района.

В отношении мужчины составлен протокол в порядке статьи 81 (Распитие спиртных напитков в общественных местах, а равно появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство, общественную нравственность) согласно Кодексу о нарушениях.

Сотрудники милиции провели с вышеуказанным лицом профилактические беседы по недопущению подобных фактов, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376376
Теги:
алкоголь, торговля, нарушения, Токмак, Чуйская область, ГУВД, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  