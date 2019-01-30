Мужчина, въехавший в магазин на лошади, был пьян и раскаивается

Сотрудники милиции установили личность мужчины, который верхом на лошади заехал в супермаркет. Информация и видео были опубликованы на сайте VB.KG.

По предварительным данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Подразделениями ГУВД Чуйской области была проведена проверка. В ходе мероприятий установлено место происшествия – окраина Токмака на территории Чуйского района. Установлена также личность мужчины, им оказался 39-летний О.Н., житель города Токмак, который пояснил, что был сильно пьян, и сейчас жалеет о совершенном проступке.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале учета информаций ОВД Чуйского района.

В отношении мужчины составлен протокол в порядке статьи 81 (Распитие спиртных напитков в общественных местах, а равно появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство, общественную нравственность) согласно Кодексу о нарушениях.

Сотрудники милиции провели с вышеуказанным лицом профилактические беседы по недопущению подобных фактов, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.