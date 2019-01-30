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Травля матери и ребенка-инвалида. Соседка тоже написала заявление в милицию

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- Екатерина Улитина
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В бытовом конфликте, во время которого пострадал ребенок с инвалидностью и его мать, разбираются правоохранительные органы. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

Там отметили, что сотрудники Ленинского УВД 15 января получили сообщение о конфликте в общежитии по адресу город Бишкек ул.Киевская №128, и немедленно выехали на место. В этот же день Эльмира Абдуллаева написала заявление, что соседка 2000 года рождения, выражаясь нецензурной бранью, облила ее кипятком. Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРРП) по статье 65 (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль) КоП КР, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Соседка 2000 года рождения также написала заявление о побоях.

- В УВД Ленинского района с аналогичным заявлением обратилась гражданка С.к.А., 2000 г.р., о принятии мер в отношении своей соседки А.Э., которая 15 января текущего года, запретив готовить на кухне, облила ее супом и поцарапала лицо. Данный факт был зарегистрирован в Единый реестр преступлений и проступков (ЕРРП) по статье 65 (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль) КоП КР, была назначена судебно-медицинская экспертиза, - отчитались правоохранительные органы.

В настоящее время проводится досудебное производство.

Напомним, ранее VB.KG писал о бытовом конфликте в общежитии Академии госуправления при президенте. По данным одной из участниц Эльмиры Абдуллаевой, в ходе ссоры пострадал ее ребенок, который страдает неврологическим заболеванием.


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URL: https://www.vb.kg/376377
Теги:
ГУВД, избиение, инвалиды, травмы, АГУП, Бишкек, Кыргызстан, избил ребенка, Эльмира Абдуллаева
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