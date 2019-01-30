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Депутат хочет забрать у министра здравоохранения дорогой внедорожник

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- Екатерина Улитина
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Депутат Абдывахап Нурбаев во время заседания Жогорку Кенеша пристыдил министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева за использование дорогого внедорожника тогда как в областях республики не хватает машин "скорой помощи".

- Министр здравоохранения ездит на машине стоимостью 82 тыс. долларов, это около 6 млн сомов. Деньги выделил Всемирный банк. При этом санитарки получают где-то 2 тыс. сомов, медсестры 6 тыс. сомов. Какое у министра моральное право? – возмущался Абдывахап Нурбаев.

Самого министра на заседании не было, поэтому ответить на нападки депутата он не мог. Отметим, нардепы не первый раз выражают возмущение из-за вида слишком дорогой иномарки министра. В декабре прошлого года Аида Исмаилова интересовалась, почему на деньги международной организации Минздрав купил внедорожник за 5,6 млн сомов, на котором теперь ездит министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Абдывахап Нурбаев предложил продать роскошный джип, а на вырученные деньги закупить "скорые". Только не ясно, почему депутат остановился на продаже лишь одной машины? К примеру, служебные автомобили депутатов, от которых они отказались в 2015 году, до сих пор не проданы, на них катаются чиновники из разных ведомств. Служебными машинами обеспечены руководители практически каждого ведомства. А сами депутаты, судя по их декларациям, предпочитают Toyota Land Cruiser, Lexus и Mercedes.

Несмотря на отказ от служебных машин, Жогорку Кенеш продолжает тратить миллионы на транспорт и служебные поездки. По данным Минфина, в 2018 году транспортные расходы ЖК составили 9 млн 412 тысяч сомов, содержание машин и оборудование обошлось в 13 млн сомов.

Отметим, в областях Кыргызстана действительно не хватает машин "Скорой помощи". Так, на всю Чуйскую область работает всего 50 машин, еще 22 вышли из строя и временно не функционируют.

- Катастрофической ситуации, конечно, нет - врачи выезжают на все вызовы и оказывают необходимую помощь. Но проблемы имеются. У нас не хватает порядка 20 машин, в прошлом году мы подавали заявку, но ее не исполнили. Возможно, в этом году удастся пополнить автопарк, - рассказала VB.KG замдиректора Чуйского ЦСМ Асель Адамалиева.

На заседании ЖК вопрос продажи министерского внедорожника рассматривать не стали.


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URL: https://www.vb.kg/376378
Теги:
Минздрав, скорая помощь, Аида Исмаилова, Абдывахап Нурбаев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Космосбек Чолпонбаев, Асель Адамалиева
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