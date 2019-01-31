Среднестатистическая зарплата по Бишкеку - 19336 сомов?

Однако, откуда берутся такие "средненькие з/п"? Фокус-покус, называется. А мы и незнали, что нам так подняли з/п... Надо пойти и сделать "перерасчет" за последние -надцать лет.
Здравствуйте. Пришёл сегодня в налоговую Свердловского района Бишкека, находящуюся на рынке "Дордой". По новому законодательству соцфонд нужно оплачивать в налоговую. Меня начали ознакамливать с тарифами, и в конце списка я увидел удивительное. Оказывается, среднестатистическая зарплата по Бишкеку составляет 19336 сомов!
Откуда взяли такие фантастические цифры??? Хочу спросить у народа! Неужели и вправду все так хорошо живут???
Следующее, что меня очень сильно удивило, это бешеная сумма социальных отчислений за наёмного работника, именуемого "продавец", сумма составляет 2108 сомов. И это так социальный фонд поддерживает предпринимателей, которые решают проблему БЕЗРАБОТИЦЫ В СТРАНЕ??? Фото таблицы прилагается.
Народную новость прислал Вольдемар.