Погода
$ 69.75 - 69.89
€ 80.02 - 80.47

Среднестатистическая зарплата по Бишкеку - 19336 сомов?

7257  19
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Здравствуйте. Пришёл сегодня в налоговую Свердловского района Бишкека, находящуюся на рынке "Дордой". По новому законодательству соцфонд нужно оплачивать в налоговую. Меня начали ознакамливать с тарифами, и в конце списка я увидел удивительное. Оказывается, среднестатистическая зарплата по Бишкеку составляет 19336 сомов!

Откуда взяли такие фантастические цифры??? Хочу спросить у народа! Неужели и вправду все так хорошо живут???

Следующее, что меня очень сильно удивило, это бешеная сумма социальных отчислений за наёмного работника, именуемого "продавец", сумма составляет 2108 сомов. И это так социальный фонд поддерживает предпринимателей, которые решают проблему БЕЗРАБОТИЦЫ В СТРАНЕ??? Фото таблицы прилагается.

Народную новость прислал Вольдемар.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376383
Теги:
безработица, налоги, статистика, Бишкек, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане, ГНС, Министерство социального развития
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Ну надо же
31.01.2019, 11:22

Однако, откуда берутся такие "средненькие з/п"? Фокус-покус, называется. А мы и незнали, что нам так подняли з/п... Надо пойти и сделать "перерасчет" за последние -надцать лет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Дезире
31.01.2019, 11:37

Депутат получает 60 тыс, медсестра 6 тыс. В среднем выходит 33 тысячи

0
Цитировать
Жалоба модератору
Асхат
31.01.2019, 11:42

у депутата или министра 25-30 тысяч. у учительницы по биологии 6-8 тысяч. в среднем выходит 19 тысяч. вот и вся арифметика.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Асхат
31.01.2019, 11:44

честные торговцы, продавцы платят честные налоги, покупая патенты, через кассовые аппараты. депутаты и министры завозят и вывозят свои товары контрабандой и не платят никаких налогов. и делятся наваром с таможней, финполом. вот откуда лексусы и ленд крузеры за 150 тысяч долларов на дорогах. вот такая вот простая арифметика. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гвоздь
31.01.2019, 11:47

Асхат

у депутата или министра 25-30 тысяч. у учительницы по биологии 6-8 тысяч. в среднем выходит 19 тысяч. вот и вся арифметика.

Нет не вся. Депутатов всего 120, министров и то меньше. А сколько учителей? Медсесетр, среднее должно быть не по середине. Пропорции при расчетах соблюдать надо

0
Цитировать
Жалоба модератору
Асхат
31.01.2019, 11:52

Гвоздь

Асхат

у депутата или министра 25-30 тысяч. у учительницы по биологии 6-8 тысяч. в среднем выходит 19 тысяч. вот и вся арифметика.

Нет не вся. Депутатов всего 120, министров и то меньше. А сколько учителей? Медсесетр, среднее должно быть не по середине. Пропорции при расчетах соблюдать надо

в общем брать! не буду же каждого клерка с зарплатой 12-15-18-20-30 тысяч перечислять из минфинов, нацбанков, ЖК, аппаратов президента и правительства. неужели все надо разжевывать?!?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гвоздь
31.01.2019, 11:55

Асхат

Гвоздь

Асхат

у депутата или министра 25-30 тысяч. у учительницы по биологии 6-8 тысяч. в среднем выходит 19 тысяч. вот и вся арифметика.

Нет не вся. Депутатов всего 120, министров и то меньше. А сколько учителей? Медсесетр, среднее должно быть не по середине. Пропорции при расчетах соблюдать надо

в общем брать! не буду же каждого клерка с зарплатой 12-15-18-20-30 тысяч перечислять из минфинов, нацбанков, ЖК, аппаратов президента и правительства. неужели все надо разжевывать?!?

Вот в соцфонде походу так и считают))) 1 министра и 1 уборщицу делят пополам, ВУАЛЯ

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гражданин
31.01.2019, 11:55

это показуха перед иностранцами что у нас средняя зарплата 19336 сомов, казахи ржут *адницой когда слышат зарплату медсестры 6000 сомов это 31 800 тенге а медсестра в казахстане получает 125 000 тенге это 22 000 сомов по нашему так пускай наши много не врут

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ас
31.01.2019, 12:03

Интересно врачи учителя недумаю что у них такая зарплата

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель
31.01.2019, 12:09

Это надо же быть таким уродом, чтобы составлять такую среднюю зарплату. Если есть нас свете Всевышний, пусть отнимет ему руки, чтобы так больше не считал и писал. Народ нищенствует, а эти уроды бумаготворчеством и очковтирательством занимаются. Всякому терпению есть конец!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Налоговик
31.01.2019, 12:14

ЭТО ДАНННЫЕ КОТОРЫЕ НАМ ПРЕДОСТАВИЛ НАЦСТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ. МОЖЕТ ОНИ ВЗЯТКИ ТОЖЕ ВКЛЮЧИЛИ В СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКУЮ АРИФМЕТИКУ???

0
Цитировать
Жалоба модератору
555
31.01.2019, 12:15

Дезире

Депутат получает 60 тыс, медсестра 6 тыс. В среднем выходит 33 тысячи

Не забывайте,  что медсестра оплачивает проезд, коммуналку, а депутаты живут на халяву. А пусть бы без своего автопарка, да бесплатного бензина на своих авто ездили или бусики их собирали, как школьников.А то еще и водителей персональных имеют за государственный счет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Kaas
31.01.2019, 12:27

А вы знаете сколько получает библиотекари? 4000- 4500 с. Они тоже с утра до вечера работают.И я не знаю откуда берутся такая цифра 19336

0
Цитировать
Жалоба модератору
Остановите налоговую
31.01.2019, 12:34

Sos!!! На базаре эта тема волнует всех. Один умник обязательное страхование на базаре сделал 2500сом с каждого контейнера. Другой придумал соц фонд со средне месячной зар платой 19300сом. Идеваетесь над нами???

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель Вечерки
31.01.2019, 12:42

"Есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика". Вот и я не могу понять, откуда такая цифра в 19 336 сом в месяц ?

Власть окончательно зажралась. "Сытый голодного не разумеет". И из служебного автомобиля чиновникам кажется, что можно неплохо жить в Кыргызстане. Вон, министр здравоохранения ездит на джипе в 82 тыс.$. Конечно, ему не понять проблем медсестры с зарплатой в 6 тыс. сом.

В реальности большинство кыргызстанцев просто выживают, а не живут. Вот я и сижу сейчас сижу и думаю - где бы взять 6 тыс. сом на садик, где бы взять деньги на оплату коммунальных услуг ?

Тарифы страховые в Кыргызстане взносов сильно завышены. 27,25% от размера зарплаты. Конечно, хитрые чиновники скажут, что работник платит только 10%, а 17,25% - платит предприятие. Да ничего подобного ! Все 27,25% страховых взносов и 10% подоходного налога вынимаются из кармана работника. 

Жрут, жрут, а подумать о народе - времени нет. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Беспредел
31.01.2019, 12:44

До тошноты доводят людей эти не люди.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тунгуч
31.01.2019, 13:05

Они живут в своем мире...в иных мирах...например в России -когда высказывание отдельных чиновников заставляют задуматься об адекватности...наши далеко от них не ушли..выросли люди которые думают что они всегда жили в достатке..

0
Цитировать
Жалоба модератору
Лжецы
31.01.2019, 13:06

Это чем надо заниматься чтобы средняя зарплата была 19336 сом ?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Канат
31.01.2019, 13:38

Вот чем думал президент когда брал на работу таких баранов? Они его так до бегства доведут из страны. Слабые кадры у нашего 3%го! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  