В Минздраве ответили депутату, для чего нужны внедорожники

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики в отношении закупки автомашин для сектора здравоохранения в рамках проекта "Финансирование на основе результатов" (далее - ФОР) информирует:

Закупка автомашин была инициирована Фондом ОМС при Правительстве КР и Министерством здравоохранения КР в начале 2018 года в связи с расширением проекта на все 64 районные больницы и 80 организаций первичной медико-санитарной помощи (ЦСМ).

Внедрение инструментов ФОР на уровне ПМСП было направлено на улучшение деятельности ГСВ и ФАП с фокусом на медицинские услуги в области ОЗМИР, НИЗ (Гипертония и Сахарный диабет) и Туберкулез. Всего на районном уровне насчитывается более 500 ГСВ и 720 ФАПов, половина из которых расположена вдали от ЦСМ в отдаленных селах.

Понимая важность проведения постоянного (регулярного) мониторинга деятельности организаций здравоохранения для улучшения качества предоставления медицинских услуг, а также во избежание возврата грантовых денежных средств и улучшения технического состояния устаревшего автопарка Минздрава и Фонда ОМС, было принято решение о закупке двух автомашин повышенной проходимости для обеспечения транспортировки медицинских экспертов Минздрава и ФОМС и согласовано со Всемирным банком. К сожалению в соответствии с целями и задачами проекта, закупка автомашин скорой помощи по гранту ФОР не могла быть осуществлена

Закупка автомашин проходила согласно нормам и правилам закона "О государственных закупках", объявление было опубликовано на портале ЭГЗ в разделе "Закупки, объявленные проектами" 12 июля 2018 года под номером DPA14000825. Конкурс состоялся 27 июля 2018 года. По результатам проведенного тендера по наименьшей стоимости были отобраны две автомашины.

Одна автомашина, стоимостью в 2 890 000 сом (42,0 тыс. долл. США) была передана в ФОМС, которая в последующем была направлена в Таласскую область, поскольку данная область оказалась наименее оснащенной автотранспортом. Автомашина предназначена для обеспечения выездов врачей - экспертов регионального ФОМС в организации здравоохранения области, где большая часть ГСВ и ФАП расположена в горных селах.

Вторая автомашина, стоимостью в 4 080 000,0 сом (59,2 тыс. долл. США), предназначалась для автопарка Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. В настоящее время закупленная автомашина нигде и никем не использовалась и была передана в распоряжение Управления делами Президента и Правительства Кыргызской Республики. Согласно договоренности между Министерством здравоохранения КР и Управления делами Президента и Правительства Кыргызской Республики, переданная машина закрепляется за Минздравом для обеспечения реализации задач проекта ФОР и не может быть использована на другие цели до завершения проекта.

В заключении сообщается, что Министерство при приобретении указанных автомобилей руководствовалось целями по освоению средств гранта во избежание их возврата основному донору и учитывая, что в рамках проекта ФОР, машины скорой помощи не могли быть закуплены. На данный момент все машины находятся в ведении государства и будут использоваться на улучшение оказания медицинских услуг на уровне регионов.