Парламентарии решили все проблемы и начали пересчитывать джипы в Минздраве

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 31 января, вновь обсуждают дорогие джипы Министерства здравоохранения. Депутат Эльвира Сурабалдиева сообщила, что кроме новых машин, которые Минздрав закупил на грантовые деньги Всемирного Банка, за Министерством числится еще 40 автомобилей.

- Я не исключаю, что часть из них находится в региональных подразделениях. Но вот список автомобилей, закрепленных за Минздравом: Тойота Лэнд Крузер 2008 года с объемом двигателя 4 куба, Тойота Лэнд Крузер Прадо 2013 года с объемом 2,7, Ниссан Потрол 2008 года с объемом 4,2 куба и Лексус 470. Все эти джипы с немалым объемом двигателя содержатся и заправляются за счет бюджета, - возмутилась Эльвира Сурабалдиева.

Она попросила дать поручение правоохранительным органам проверить, как Минздрав расходовал грантовые средства в последние годы.

Напомним, речь идет о двух внедорожниках 2018 года выпуска стоимостью 42 и 59 тысячи долларов. Машины были приобретены на средства Всемирного Банка по программе улучшения оказания медицинской помощи. Минздрав объясняет, что покупка джипов была согласована со Всемирным Банком в начале 2018 года, то есть при прежнем руководстве Минздрава, и после согласования чиновники не могли передумать и закупить вместо джипов машины "Скорой" помощи или иное оборудование.

Экс-министр здравоохранения Талантбек Батыралиев в комментарии VB.KG отметил, что Минздрав сейчас пытается перевести стрелки и снять с себя ответственность.

- Этот проект был рассчитан на улучшение системы первичной медицинской помощи в регионах. Были запланированы мероприятия и покупка оборудования и оснащения, которое после завершения проекта должно было остаться в Кыргызстане. Пока я занимал должность министра, речи о покупке джипов не было, я даже не могу предположить, как удалось достигнуть таких договоренностей с международной организацией. Обычно непрофильные покупки "выбить" невозможно. Теперь вместо того, чтобы просто признать факт подобной покупки, руководство министерства пытается перевести стрелки на меня. Хотя министр здравоохранения имеет полномочия и может принимать политические решения в том числе и в таких вопросах, - уверен Батыралиев.

Он добавил, что проект, для которого закупили джипы, уже закончился, и вопрос, кто и для каких целей будет использовать автомобили, остается открытым.