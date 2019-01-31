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ГНС в 2018 году по обращениям граждан наказала 32 своих сотрудника

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- ВБ
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Государственная налоговая служба при Правительстве КР в 2018 году по результатам обращений граждан наказала 32 своих сотрудника, 16 налогоплательщиков за различные нарушения налогового законодательства привлечены к административной ответственности.

Всего в ГНС в 2018 году поступило 176 обращений и жалоб граждан и юридических лиц. Из них по электронной почте – 38 сообщений, в письменном виде – 97, на "телефон доверия" – 35 и через СМИ – 6.

Из поступивших заявлений 109 (причем по 7 фактам поступило 24 письма) касались неправомерных действий сотрудников налоговых органов, 24 содержали сведения относительно несоблюдения субъектами предпринимательства норм налогового законодательства, и остальные – других различных вопросов. Все обращения рассмотрены в соответствии с законодательством КР.

В ходе служебных проверок на неправомерные действия сотрудников налоговых органов факты не подтвердились по 56 заявлениям, подтвердились – по 30, а 6 находятся на стадии рассмотрения.

Из 30 подтвердившихся фактов в отношении сотрудников налоговых органов 8 жалоб содержали сведения о коррупционных проявлениях, из которых подтвердились 4 факта, 1 факт не подтвердился.

В результате принятых соответствующих мер 32 сотрудника получили различные виды наказаний. В том числе были уволены 7 сотрудников, 2 получили строгий выговор, 8 объявлен выговор, 9 – замечание, строго предупреждены 5 сотрудников, 1 был подвергнут ротации.

Из 24-ти обращений о нарушениях налогового законодательства со стороны налогоплательщиков в ходе проверки подтвердились факты по 16-ти сообщениям и к нарушителям были применены меры административного характера. По 7-ми жалобам факты не подтвердились, на стадии рассмотрения находится 1 факт.

Кроме этого, в 2018 году на личном приеме у руководства ГНС побывали 88 граждан, из них по личным вопросам – 38 человек, по вопросам налогового законодательства – 46, по социальным вопросам - 3 и по вопросам коррупции –1.

ГНС напоминает, что в системе Налоговой службы в целях своевременного и оперативного рассмотрения обращений граждан и налогоплательщиков повсеместно задействованы "телефоны доверия", электронные адреса для приема электронных обращений, функционируют "общественные приемные", что позволяет гражданам обратиться в любой удобной для них форме – письменной, устной или электронной.

Причем граждане могут обратиться не только с жалобами на работу налоговиков, но и на предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в нарушение налогового законодательства.

По поступившим жалобам и обращениям ГНС проводит служебные расследования, проверки, рейдовый налоговый контроль и хронометражные обследования для принятия в последующем соответствующих мер.


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URL: https://www.vb.kg/376390
Теги:
ГНС, коррупция, наказание, налоги, нарушения, Налоговый кодекс, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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