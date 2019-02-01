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Кымбат Архарова: Судья имеет право запретить проводить фото- и видеосъемку

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- Бакыт Стамов
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Согласно уголовно-процессуальному кодексу КР судья имеет право запретить журналистам проводить на судебном процессе фото- и видеосъемку. Об этом накануне на встрече с журналистами заявила председатель Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР Кымбат Архарова.

По ее словам, присутствующие на открытом судебном заседании вправе вести только письменную и магнитофонную запись.

- Фото- и видеосъемка допускаются с разрешения председательствующего по делу и с согласия сторон, - пояснила она.

Кроме этого, она ответила на вопрос журналиста по поводу "черного списка судей", куда, по мнению активистов, вошли наиболее коррумпированные служители фемиды. В частности, знает ли она об этом списке, и будет ли дисциплинарная комиссия учитывать мнение правозащитников?

- Это очень хороший вопрос, но это не совсем по теме. Рассмотрение этого списка не входит в компетенцию дисциплинарной комиссии, - сказала Архарова.

Отметим, ранее глава Дисциплинарной комиссии и судья Октябрьского райсуда Кымбат Архарова попала в "черный список судей". По словам активистов, именно она выносила незаконные решения по искам экс-президента Атамбаева к журналистам и правозащитникам.

Кроме того, на недавнем судебном процессе по делу Албека Ибраимова судья Кымбат Архарова попросила сотрудников милиции выпроводить журналистов, но после того как адвокат Сергей Слесарев выразил свой протест, она поменяла свое решение.

"Журналисты - это обычные граждане, наделенные профессией освещать все, что происходит в судах. И их просят удалиться из зала - это прямое нарушение законодательства. В законе четко сказано, что все, кто хочет, могут присутствовать на судебных процессах", - заявил тогда адвокат.


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URL: https://www.vb.kg/376397
Теги:
Алмазбек Атамбаев, правозащитники, судья, Албек Ибраимов, Кыргызстан, Сергей Слесарев, Кымбат Архарова, СМИ, Совет по отбору судей
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