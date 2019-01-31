В Бишкеке демонтируют незаконную рекламу

Управлением землепользования и строительства демонтированы рекламные конструкции на улицах Бишкека.

Так, были демонтированы две рекламные конструкции. На пересечении улиц Кулатова и Байтик-Баатыра рекламный скроллер функционировал без разрешительных документов. У "V"-образного рекламного щита, расположенного на пересечении улиц Байтик-Баатыра и Токомбаева, который принадлежит ОсОО "Арт декорейшн" 17 июля 2017 года истек срок договора аренды.

Демонтаж рекламных конструкций производится в ночное время суток, чтобы не препятствовать движению автотранспорта и не создавать неудобства горожанам.

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