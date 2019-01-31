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В Бишкеке демонтируют незаконную рекламу

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- ВБ
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Управлением землепользования и строительства демонтированы рекламные конструкции на улицах Бишкека.

Так, были демонтированы две рекламные конструкции. На пересечении улиц Кулатова и Байтик-Баатыра рекламный скроллер функционировал без разрешительных документов. У "V"-образного рекламного щита, расположенного на пересечении улиц Байтик-Баатыра и Токомбаева, который принадлежит ОсОО "Арт декорейшн" 17 июля 2017 года истек срок договора аренды.

Демонтаж рекламных конструкций производится в ночное время суток, чтобы не препятствовать движению автотранспорта и не создавать неудобства горожанам.

Дорогие бишкекчане! Ваши жалобы и заявки теперь принимаются только по телефонам: 1840 и 1850 круглосуточно, а фотографии с проблемами по-прежнему можно присылать по номеру: 0554 182-1850. Ваши жалобы принимаются и через мобильное приложение "Bishkek 312". Его можно скачать приложение через PlayMarket и AppStore. Для активации приложения необходимо также указать свои личные данные – фамилию, имя и мобильный телефон, а также войти в ту или иную группу. Для пользователей приложения доступны разделы по вопросам: жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, строительства дорог, работе социальных учреждений, озеленения и благоустройства и другие. Также горожане могут оставить свои предложения в разделе "Официальный канал мэрии г. Бишкек".


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URL: https://www.vb.kg/376399
Теги:
мэрия, реклама, Бишкек, незаконная реклама, демонтаж
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