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Ирину Карамушкину снимут с должности координатора СДПК?

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- Бакыт Стамов
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В Бишкеке 2 февраля пройдет городская партийная конференция "СДПК без Атамбаева". Об этом редакции VB.KG сообщил лидер этого движения Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, на повестке дня будут стоять два вопроса.

- Первый – это выборы делегатов на общий республиканский съезд. Второй – переизбрание координатора Бишкекской ячейки СДПК, должность которой сейчас занимает депутат Ирина Карамушкина, - пояснил он.

Напомним, ранее представитель движения "СДПК без Атамбаева" заявил редакции VB.KG. что на городскую партконференцию пригласят координатора бишкекской территориальной организации СДПК Ирину Карамушкину.

- 17 октября 2018 года она была избрана на эту должность. Мы считаем это решение нелегитимным. Тем не менее, на планируемой партконференции мы готовы выслушать ее отчет, как координатора столичной ячейки, и дать ему политическую оценку, - сказал он.

Сама народная избранница Ирина Карамушкина ранее заявляла, что не намерена перед ними отчитываться.

В свою очередь член СДПК Рита Борбукеева заявила, что необходимо обратить внимание на тот факт, что движение "СДПК без Атамбаева" не зарегистрировано в Минюсте.

- При этом оно получает разрешение в муниципальных органах на проведение своих мероприятий. Как это можно понять? Без какого-либо официального подтверждения им дают разрешения. У них нет ни логотипа, ни каких-либо опознавательных знаков, зарегистрированных в Минюсте. От имени же СДПК они также не могут выступать, так как официальный орган партии их не признает, - отметила Борбукеева в разговоре с VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/376400
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, выборы, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева, Рита Борбукеева, СДПК
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