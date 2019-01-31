Вымогательства, ДТП в пьяном виде - МВД будет жесточайше карать сотрудников

Министр внутренних дел КР Кашкар Джунушалиев постоянно ставит задачу, направленную на очищение рядов ОВД от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб. Об этом заявляет пресс-служба ведомства.

Она разослала обращение в СМИ в связи с последними происшествиями в стране с участием милиционеров. Редакция VB.KG публикует весь текст сообщения, чтобы наши читатели могли ознакомиться с позицией МВД.

"Уважаемые представители средств массовой информации! На страницах СМИ в последнее время опубликовано ряд информаций, связанных с сотрудниками милиции, где все чаще стражи порядка становятся фигурантами уголовных дел. В этой связи мы еще раз заявляем, что основными принципами взаимодействия министерства внутренних дел со средствами массовой информации являются прозрачность и открытость. Все опубликованные материалы в отношении сотрудников милиции в 2018-году и за январь 2019 году в СМИ были направлены оперативно через пресс-службы МВД КР.

Считаем, что открытость и прозрачность деятельности МВД для общества необходима для поддержания высокого уровня доверия граждан к государственным институтам.

МВД Кыргызской Республики уделяет большое внимание взаимодействию со СМИ и это направление представляется крайне значимым для развития гражданского контроля за деятельностью милиции, учитывая то обстоятельство, что влияние СМИ на общественное сознание велико.

Министр внутренних дел Кыргызской Республики Кашкар Джунушалиев постоянно ставит задачу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб. Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, укрытие преступлений от учета, вымогательство взятки, грубость, также усилить работу по очищению рядов органов внутренних дел от недобросовестных сотрудников, которые прикрываясь милицейской формой занимаются коррупционными делами, более того вовлечены в уголовно наказуемые преступления, в том числе и в наркокоррупцию, а также укреплению служебной дисциплины в подразделениях органов внутренних дел.

А что касается вымогательства, совершения ДТП в нетрезвом состоянии, совершение тяжкого преступления со стороны сотрудников милиции, то позиция министерства - жесточайше карать таких сотрудников. У нас принцип персональной ответственности действует для всех - те, кто совершил преступление или правонарушения понесут наказания, согласно законодательства Кыргызской Республики. Мы постоянно работаем над обеспечением соблюдения законности в собственных рядах и не собираемся скрывать негативные явления.

Наряду с этим Служба внутренних расследований МВД ведет профилактическую и воспитательную работу среди личного состава, одновременно проводит жесткую работу по выявлению нерадивых, "нечистоплотных" сотрудников. Это принципиальная позиция министерство внутренних дел.

Каждый факт правонарушения или недостойного поведения в рядах милиции должен получать оценку в личном составе, а общественность должна быть в обязательном порядке оперативно и объективно проинформирована о принятых мерах. Нет ни одного факта, чтобы МВД скрыло от общественности. Это принципиальная позиция министерства внутренних дел Кыргызской Республики. Сотрудники милиции сегодня все на виду, а общественные требования очень велики. И вообще, система фильтров в самом МВД сегодня выстроена так, что провиниться и остаться незамеченным невозможно.

В 2018 году таких нарушений мы выявили очень много со стороны сотрудников милиции. Но это - дело принципа и строгости руководителей подразделений, которые несут ответственность за каждого подчинённого.

Дисциплина - это субординация и одинаковые требования ко всем, независимо от чинов. К сожалению, в 2018 году в отношении сотрудников милиции возбуждено 67 уголовных, в которых предъявлено обвинение и привлекается 83 сотрудника милиции. Всего за 2018 год за нарушение законности и служебной дисциплину всего выявлено и наказано 5811 сотрудников, из них уволены из ОВД 155 сотрудников и освобождены от занимаемой должности 263 сотрудников милиции.

Конечно, нелегко признавать эти факты. Но другого пути, кроме гласности, мы не видим. Создание профессионального имиджа - это работа на завоевание доверия общественности к людям в форме. Укрепление служебной дисциплины - это не только наказание. За каждым из выявленных нарушений, за каждым сотрудником, допустившим эти нарушения, стоит огромная работа - воспитательная, профилактическая и морально-психологическая.

В МВД обозначены приоритетные направления деятельности органов внутренних дел, это обеспечение безопасности граждан и общества, наступательная борьба с преступностью, обеспечение общественной безопасности, усиление работы инспекции по делам несовершеннолетних ОВД, укрепление служебной дисциплины в подразделениях органов внутренних дел, совершенствование государственной системы профилактики правонарушений, оздоровление криминальной ситуации на улицах и в общественных местах, также продолжение работы по чистке своих рядов, и избавление от случайных людей в милиции, нечистоплотных сотрудников, которые подрывают авторитет органов внутренних дел своими незаконными действиями".