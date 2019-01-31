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Прекращена выдача лицензий на международные пассажирские перевозки

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- ВБ
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С 1 января 2019 года структурными подразделениями Агентства автомобильного,водного транспорта и весогабаритного контроля при МТиД КР прекращена выдача лицензий на осуществление пассажирских и международных грузовых перевозок автомобильным транспортом.Это связано с отсутствием соответствующего решения об установлении размера ставок государственной пошлины за выдачу лицензий по реализации статьи 3 Закона Кыргызской Республики "О введении в действие Кодекса Кыргызской Республики "О неналоговых платежах".

В настоящее время со стороны министерства юстиции КР этот вопрос установления размера ставок государственной пошлины за выдачу лицензий прорабатывается через парламент страны. В ближайшее время вопрос решится, и начнется выдача лицензий на осуществление пассажирских и международных грузовых перевозок автомобильным транспортом.

У большинства владельцев автотранспорта, осуществляющих пассажирские и международные грузоперевозки, еще не истекли сроки лицензий, и они продолжают осуществлять свою деятельность. За 2018 год выдано 19 348 лицензий по всей республике.

Необходимо отметить, что с введением в действие Кодекса Кыргызской Республики "О неналоговых платежах" не только в автотранспортной, но и в других отраслях республики есть проблемы с выдачей лицензий.

По состоянию за январь 2019 года истекли сроки 1332 единиц выданных лицензий, сообщает пресс-служба Минтранса КР.


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URL: https://www.vb.kg/376407
Теги:
грузоперевозки, лицензия, транспорт, Кыргызстан, Министерство транспорта и дорог, Минтранском, Министерство юстиции
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