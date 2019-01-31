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С 1 февраля "Северэлектро" отключает услугу "online" платеж "Мобильника"

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- Елена Цой
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С 2018 года со стороны ОсОО "Мобильник" наблюдается нестабильная работа по приёму "online" платежей. В этой связи ОАО "Северэлектро" с 1 февраля 2019 года отключает для ОсОО "Мобильник" услугу "online" платежей. До устранения неполадок платежи абонентов через терминалы "Мобильник" не будут отображаться в базе данных ОАО "Северэлектро" в режиме реального времени.

Во избежание неудобств "Северэлектро" рекомендует потребителям совершать платежи через системы, поддерживающие "online" платежи: "QIWI", "Quickpay", "UMAI", "АсИсНур", в том числе через электронные кошельки "UMAI", кассах "Айыл Банка", ГП "Кыргызпочтасы", сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".


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URL: https://www.vb.kg/376408
Теги:
Северэлектро, Кыргызстан, Мобильник
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