Сотрудник ГУОБДД, который не помог девушке, был "выслан" из столицы

Сотрудника ГУОБДД, который не стал помогать девушке, кричавшей и просившей о помощи из тонированного автомобиля, не стали увольнять. Он был всего лишь понижен в должности. Об этом редакции VB.KG сообщил пресс-секретарь ГУОБДД Нурбек Токтосунов.

По его словам, такое решение было принято по результатам внутреннего служебного расследования.

- Его перевели с понижением в районное отделение ГУОБДД Чуйской области. Второй сотрудник, который проверял документы водителя того автомобиля, после завершения расследования уволился по собственному желанию, - пояснил он.

Напомним, в декабре 2018 года в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники милиции остановили тонированный автомобиль, из которого из которого доносились крики девушки. Вышедший из салона водитель заявил, что внутри выясняют отношения муж с женой. При этом девушка кричала, что мужчина ей не муж.

Сотрудники милиции заглянули в салон автомобиля, через пару секунд закрыли дверь и ушли.