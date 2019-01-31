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Сотрудник ГУОБДД, который не помог девушке, был "выслан" из столицы

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- Бакыт Стамов
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Сотрудника ГУОБДД, который не стал помогать девушке, кричавшей и просившей о помощи из тонированного автомобиля, не стали увольнять. Он был всего лишь понижен в должности. Об этом редакции VB.KG сообщил пресс-секретарь ГУОБДД Нурбек Токтосунов.

По его словам, такое решение было принято по результатам внутреннего служебного расследования.

- Его перевели с понижением в районное отделение ГУОБДД Чуйской области. Второй сотрудник, который проверял документы водителя того автомобиля, после завершения расследования уволился по собственному желанию, - пояснил он.

Напомним, в декабре 2018 года в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники милиции остановили тонированный автомобиль, из которого из которого доносились крики девушки. Вышедший из салона водитель заявил, что внутри выясняют отношения муж с женой. При этом девушка кричала, что мужчина ей не муж.

Сотрудники милиции заглянули в салон автомобиля, через пару секунд закрыли дверь и ушли.


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URL: https://www.vb.kg/376410
Теги:
коррупция, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД, конфликт с сотрудником ГУОБДД, пострадавшие, МВД
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