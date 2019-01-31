Президента попросили взять ситуацию вокруг "Вечерки" под личный контроль

Адвокаты и супруга учредителя ЗАО "Вечерний Бишкек" Галина Рябушкина обратились к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову с просьбой взять под личный контроль судебные дела, связанные с "Вечеркой".

Об этом сегодня, 31 января, они сообщили журналистам на пресс-конференции.

Поводом послужило незаконное содержание под страже генерального директора ОсОО Рекламная фирма "Рубикон", акционера ЗАО "Вечерний Бишкек" Александра Рябушкина.

29 января Свердловский районный суд Бишкека под председательством Алмаза Касымбекова отказал в ходатайстве защиты об изменении меры пресечения Рябушкину до окончания судебного разбирательства. Тем самым вынеся неправосудное решение вопреки нормам УПК прежней редакции и судебной практики, - отмечает адвокат Канат Джайлоев.

Он напомнил, что Александр Рябушкин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 173 УК КР (в редакции УПК от 1.10.1997 г.) "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Санкция этой статьи предусматривает наказание с применением штрафа в размере от ста до двухсот расчетных показателей либо лишением свободы на срок до трех лет.

Также предъявлено обвинение по ч.1 ст. 221 УК КР "Злоупотребление полномочиями служащих коммерческих или иных организаций, т.е. использование служащим коммерческой или иной организации своих распорядительных или иных управленческих полномочий вопреки интересам этой организации и в целях извлечения выгод либо преимуществ для себя, а также других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это повлекло причинение существенного вреда правам или законным интересам граждан, организаций либо государства". В качестве наказания предусмотрено применение штрафа в размере от пятисот до одной тысячи расчетных показателей либо лишение свободы на срок от одного года до трех лет.

В соответствии с нормами УПК заключение под стражу в качестве меры пресечения могло бы быть применено, если бы наказание по вменяемым Рябушкину статьям предусматривало лишение свободы на срок свыше трех лет. Причем при невозможности применения иной более мягкой меры пресечения.

Суд, по мнению адвоката, должен был учесть те обстоятельства, что обвиняемый имеет постоянное место жительства на территории КР, его личность установлена и он не скрывался от органов следствия или суда.

Более того, сторона защиты считает, что вышеуказанные уголовные дела были возбуждены на основе фальсифицированных документов с указки заинтересованных высокопоставленных лиц. А задержание учредителя ЗАО "Вечерний Бишкек" и его удержание под арестом – не что иное, как устранение оппонента с целью очередного передала собственности "Вечерки".

Участники конференции не исключают, что по итогу всех разбирательств, тянущихся почти 20 лет, имущество ЗАО и ОсОО не достанется ни бывшему владельцу Александру Киму, ни нынешнему Александру Рябушкину, а перейдет в третьи руки.

А в своем обращении к главе государства Галина Рябушкина подчеркнула, что своими незаконными действиями правоохранительные и судебные органы дискредитируют политику Жээнбекова, все его усилия по борьбе с коррупцией, борьбе за законность.

"С приходом в "Вечерний Бишкек" по решению судов мы никогда не выступали против государственной власти, и только поддерживали ее! Мы не нарушали законов! Если есть конфликты вокруг собственности, то это касается только нас, собственников, и к настоящему моменту Александр Рябушкин возместил весь ущерб до копейки! Александр Ким же до сих пор не возместил нашей компании 28 миллионов сомов! Он на свободе, а мой муж Александр Рябушкин - в СИЗО. Где справедливость? Куда нам обращаться? И что нам делать?

Уважаемый Сооронбай Шарипович! Пожалуйста, возьмите под контроль это дело, без Вас этот вопрос не решится. Вся надежда только на Вас!", - заключила Галина Рябушкина.