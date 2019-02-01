Ирина Карамушкина заявила, что СДПК грозит рейдерский захват

Депутат и координатор столичной ячейки СДПК Ирина Карамушкина не получила приглашение на завтрашнюю партконференцию "СДПК без Атамбаева". Об этом редакции VB.KG сообщила она сама.

По ее словам, даже если такое приглашение придет, то оно будет от самозванцев.

- Они самые настоящие самозванцы, которые поддерживаются верхними эшелонами власти и Жогорку Кенеша. Не они меня выбирали. Используя логотип и бренд партии, эти люди, которые совершенно не имеют отношения к СДПК, вводят народ в заблуждение. Я уверена, что эти самозванцы – проект Белого дома. Возможно мы имеем дело с рейдерским захватом, но это будет такая глупость, что если это произойдет, то народ сразу даст этому соответствующую оценку. Потому что они не смогут ворваться в форум, забрать печать и остальные атрибуты партии, - сказала Карамушкина.

Народная избранница также отметила, что движение "СДПК без Атамбаева" нигде не зарегистрировано, и при этом получает разрешение на проведение своих мероприятий.

- Вот, например, прошел антикитайский митинг, участников которого сразу арестовали и оштрафовали. Хотя в этом случае правительству нужно было выйти к ним и просто провести с ними разъяснительные работы, то есть озвучить цифры, сколько вложили китайские инвесторы в нашу экономику. Вместо этого их наказали, хотя это был санкционированный митинг. А здесь по всей стране "СДПК без Атамбаева" проводят свои лжеконференции. Я считаю, что это позорный проект некоторых наших высокопоставленных чиновников. Люди сами видели, как из кабинета полпреда президента КР в ЖК Курманбека Дыйканбаева выходил Сагынбек Абдрахманов. Президент должен принять этот факт во внимание, - добавила Ирина Юрьевна.

Однако собственный источник VB.KG в Белом доме возразил заявлению народной избранницы по поводу того, что люди, якобы, видели, как Сагынбек Абдрахманов выходил из кабинета Курманбека Дыйканбаева.

- Во-первых, он не один там сидит. То есть одна приемная на два кабинета. Мало ли, кто и к кому заходил. И, к тому же, депутаты обязаны принимать граждан. Но это же не значит, что кто-то из народных избранников, принимая граждан, дает конкретные обещания или решает какие-то проблемы. Во-вторых, депутата не красит опираться на слухи и сплетни непонятно каких "людей". Законодатель по своей сути должен опираться исключительно на факты. В третьих, Дыйканбаев достаточно не глупый человек, чтобы в Белом доме, где все на виду, так себя компрометировать. Да и, вообще, зачем ему все это... - сказал он.

Сам полномочный представитель президента в ЖК Курманбек Дыйканбаев пока не доступен для комментариев.

Напомним, завтра в Бишкеке пройдет городская партконференция "СДПК без Атамбаева", где одним из вопросов будет переизбрание координатора столичной ячейки СДПК, должность которой занимает депутат Ирина Карамушкина.