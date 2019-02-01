Погода
$ 69.79 - 69.91
€ 79.80 - 80.35

Ирина Карамушкина заявила, что СДПК грозит рейдерский захват

949  12
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат и координатор столичной ячейки СДПК Ирина Карамушкина не получила приглашение на завтрашнюю партконференцию "СДПК без Атамбаева". Об этом редакции VB.KG сообщила она сама.

По ее словам, даже если такое приглашение придет, то оно будет от самозванцев.

- Они самые настоящие самозванцы, которые поддерживаются верхними эшелонами власти и Жогорку Кенеша. Не они меня выбирали. Используя логотип и бренд партии, эти люди, которые совершенно не имеют отношения к СДПК, вводят народ в заблуждение. Я уверена, что эти самозванцы – проект Белого дома. Возможно мы имеем дело с рейдерским захватом, но это будет такая глупость, что если это произойдет, то народ сразу даст этому соответствующую оценку. Потому что они не смогут ворваться в форум, забрать печать и остальные атрибуты партии, - сказала Карамушкина.

Народная избранница также отметила, что движение "СДПК без Атамбаева" нигде не зарегистрировано, и при этом получает разрешение на проведение своих мероприятий.

- Вот, например, прошел антикитайский митинг, участников которого сразу арестовали и оштрафовали. Хотя в этом случае правительству нужно было выйти к ним и просто провести с ними разъяснительные работы, то есть озвучить цифры, сколько вложили китайские инвесторы в нашу экономику. Вместо этого их наказали, хотя это был санкционированный митинг. А здесь по всей стране "СДПК без Атамбаева" проводят свои лжеконференции. Я считаю, что это позорный проект некоторых наших высокопоставленных чиновников. Люди сами видели, как из кабинета полпреда президента КР в ЖК Курманбека Дыйканбаева выходил Сагынбек Абдрахманов. Президент должен принять этот факт во внимание, - добавила Ирина Юрьевна.

Однако собственный источник VB.KG в Белом доме возразил заявлению народной избранницы по поводу того, что люди, якобы, видели, как Сагынбек Абдрахманов выходил из кабинета Курманбека Дыйканбаева.

- Во-первых, он не один там сидит. То есть одна приемная на два кабинета. Мало ли, кто и к кому заходил. И, к тому же, депутаты обязаны принимать граждан. Но это же не значит, что кто-то из народных избранников, принимая граждан, дает конкретные обещания или решает какие-то проблемы. Во-вторых, депутата не красит опираться на слухи и сплетни непонятно каких "людей". Законодатель по своей сути должен опираться исключительно на факты. В третьих, Дыйканбаев достаточно не глупый человек, чтобы в Белом доме, где все на виду, так себя компрометировать. Да и, вообще, зачем ему все это... - сказал он.

Сам полномочный представитель президента в ЖК Курманбек Дыйканбаев пока не доступен для комментариев.

Напомним, завтра в Бишкеке пройдет городская партконференция "СДПК без Атамбаева", где одним из вопросов будет переизбрание координатора столичной ячейки СДПК, должность которой занимает депутат Ирина Карамушкина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376415
Теги:
Ирина Карамушкина, Курманбек Дыйканбаев, правительство, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева, СДПК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Лада
01.02.2019, 16:25

Только слепой и глухой этого не видит и не слышит, а тупой не понимает, что партию экса власть хочет отобрать, чтоб его оставить вне политики. Команду всю пересадили! Его самого досконально изучают со всех сторон и следят за его каждым движением. Осталось партию отобрать и выкинуть его. А то на выборах может победить и пройти в парламент, тогда уже будет тяжелее его уничтожить. Одним словом власть больше года только и занята тем, что уничтожает Атамбаева. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
петр
01.02.2019, 16:47

Ирина Кармушкина сама себе говорит против и похожее не знает законы про митинги какие тупые аргументу с её стороны просто глазам своим не верю, я думал что она громадная, оказывается нет она всего лишь попугай ещё один момент Ирину выбрал не  народ а Атамбаев по этому как верная пёс всегда лает его огороде.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Дина
01.02.2019, 16:47

Карамушкина неоднократно использовала парламентскую трибуну и распространяла ложные сведения. Она просто ОБОН Атамбаева!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Айгуль
01.02.2019, 16:50

Молодцы ребята. Сагынбек Абдрахманов прав! Свою партию надо защищать. СДПК это не частный фирма Атамбаева!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Мээрбан
01.02.2019, 16:51

ОБОН АТАМБАЕВА!

Отпрыгнула от убийства совершенного её водителем. Судилась с журналист Махинур Ниязовой (. Ну нету стыда у бабы-педагога.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бишкекчанка
01.02.2019, 16:52

Никогда не нравилось Карамушкина как депутат, наша семья только и за нее не голосовало за СДПК так как она член этой партии,она не работает только популизмом занимается. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
маргулис
01.02.2019, 16:53


- Во-первых, он не один там сидит. То есть одна приемная на два кабинета. Мало ли, кто и к кому заходил

Отмазки на уровне "мы и не скрываем особо". Понятно, что в кабинеты, где сидят два высокопоставленных чиновника абы кого не пускают. Только по пропуску.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Сакы
01.02.2019, 16:57

Карамушкина та еще провокаторша. Она не легитимная координатор партии

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гость
01.02.2019, 17:16

СДПК без Атамбаева не СДПК а Ак Жол.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Асан
01.02.2019, 17:16

Карамушкина кыргызга бир дагы жакшылык кылган эмес. Ал жүргөн жер жалаң чыр менен коштолот. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гость
01.02.2019, 17:21

Молодец Ирина ,народ все видит.

0
Цитировать
Жалоба модератору
мир. труд. май.
01.02.2019, 18:09

Атамбаев один из учредителей партии. При нём она прошло огромный путь, вошла в ЖК, стала партией власти. А кто такой Сагын?  Некрасивые интриги. Президенту надо их прекратить и продемонстрировать, что и как бы между ним и АША не произошло, какие бы кошки не пробежали черные, а рейдерству политическому, он не будет потворствовать.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  