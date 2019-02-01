Главе Минздрава советовали отдать джип районной больнице, но...

Во-первых, напомним, что Минздрав понес большую потерю - днями ранее о прекращении сотрудничества с ведомством заявила на протяжении многих лет бессменный медиа-консультант министерства Елена Баялинова.

Правда, ни она, ни глава ведомства о причинах разрыва рабочих отношений не упомянули. Но, судя по всему, расставание не было мирным. Во всяком случае, сегодня Елена Казбековна обрушилась с критикой на Космосбека Чолпонбаева. Вот, что она написала в открытом доступе на своем аккаунте в Facebook:

"Одно неверное волевое решение министра здравоохранения КР Космосбека Чолпонбаева, который захотел себе джип, а не какую-нибудь машину попроще, а ведь именно за ним было последнее слово, и он утверждал спецификацию, практически перечеркнуло доброе имя проекта "Финансирование организаций здравоохранения на основе результатов" (ФОР), работающего в Кыргызстане с 2014 года и деятельность целой его команды, которая сделала медицинскую помощь нашим гражданам в регионах более приближенной и качественной.

Я была членом этой команды до 1 января 2019 года и всегда гордилась результатами работы своих коллег. В проекте всегда думали и поступали, как лучше, чтобы парк системы здравоохранения КР пополнился новеньким авто, а получилось, как всегда, потому что, к сожалению, не все наши чиновники понимают, что надевают погоны государственного человека, чтобы служить людям, а не выискивать здесь себе выгоду.

Надеюсь, что и у министра, и у нашего Управления делами Президента и Правительства КР хватит совести вернуть машину или вложенные в неё средства назад, по назначению, для улучшения жизнедеятельности больниц в регионах. И какие бы оправдания в свой адрес не придумывал сейчас Космосбек Сариевич, они выглядят нелепыми, потому что, для разъездов экспертов ну не было необходимости покупать именно джип за 60 тысяч долларов, ведь это понимают все здравомыслящие граждане страны!

Чтобы поддержать репутацию и имидж Чолпонбаева, накануне нового года, перед тем, как уйти из Минздрава, как PR-консультант ведомства, я честно предложила ему сделать умный и благородный жест и передать автомобиль в районную больницу, но он, к сожалению, не прислушался к моему совету.

Похоже, чиновнику абсолютно безразличны и переживания моих коллег из проекта ФОР, и сам Минздрав КР, который лишился новенькой машины, да и вообще все мы, кто еще надеется, что наше здравоохранение будет когда-нибудь справедливым".

Сможет ли что-нибудь ответить на это министр здравоохранения?

К слову, в кулуарах парламента в рамках обсуждения новой структуры правительства уже практически утвердительно говорят, что Чолпонбаев лишится занимаемой должности.