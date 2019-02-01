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Матраимов: ГСБЭП всего лишь выполняет поручение президента

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- Бакыт Стамов
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Депутат Искендер Матраимов не видит ничего предосудительного в том, что финансовая полиция проведет проверку имущества его брата, экс-заместителя ГТС КР Райымбека Матраимова. Об этом редакции VB.KG заявил сам народный избранник.

По его словам, ГСБЭП всего лишь выполняет поручение президента.

- Помните же, на итоговой пресс-конференции журналист обратилась по этому поводу к главе государства. Поэтому, чтобы не было нареканий со стороны общества, президент всего лишь дал поручение Финполиции проверить имущество моего брата. В этом я ничего плохого не вижу, - заявил vb.kg депутат.

Вместе с тем Матраимов считает, что из попыток дискредитировать его брата ничего не выйдет.

- Я знаю, что за этим стоят наши политические оппоненты. Почему они это делают, я не могу вам сказать. Можете спросить у них, - добавил он.

О каких именно политических оппонентах идет речь, депутат Матраимов уточнять не стал.

Отметим, ГСБЭП начала проводить проверку имущества экс-заместителя ТС КР Райымбека Матраимова. До этого на своей итоговой пресс-конференции президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что даст соответствующее поручение правоохранительным органам.


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URL: https://www.vb.kg/376421
Теги:
ГТС, проверки, Финполиция, ГСБЭП, Искендер Матраимов, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, таможня, скандал, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Динара
01.02.2019, 16:16

Матраимовдон башка тема, проблема жокпу? Хватит!

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Салам
01.02.2019, 16:20

я думаю да ГСБЭП выполняет поручение президента, потому что раньше его даже не смотрели, потому что Атамбаев не разрешал вот в чем розница, да ГСБЭП будет проверят если что то найдет он обязательно будет отвечать за это, те времена который мы знали при Атамбаева уже нет.

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Исламбек ГСБЭП
01.02.2019, 16:33

Динара

Матраимовдон башка тема, проблема жокпу? Хватит!

Ты верно шутишь! Китай нам говорит, что от них товара выходит к нам на 8 миллиардов, а таможня дает отчет о 4 миллиардах. Разве Таможня и Раим не проблема в этом случае? 

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Бакыт
01.02.2019, 17:18

Ребята , все мы прекрасно понимаем , цену этой " проверки " , цель всей этой канители заключается в том чтобы , окончательно легализовать Раима . Вердикт : " Не виновен " . 

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