Матраимов: ГСБЭП всего лишь выполняет поручение президента

Депутат Искендер Матраимов не видит ничего предосудительного в том, что финансовая полиция проведет проверку имущества его брата, экс-заместителя ГТС КР Райымбека Матраимова. Об этом редакции VB.KG заявил сам народный избранник.

По его словам, ГСБЭП всего лишь выполняет поручение президента.

- Помните же, на итоговой пресс-конференции журналист обратилась по этому поводу к главе государства. Поэтому, чтобы не было нареканий со стороны общества, президент всего лишь дал поручение Финполиции проверить имущество моего брата. В этом я ничего плохого не вижу, - заявил vb.kg депутат.

Вместе с тем Матраимов считает, что из попыток дискредитировать его брата ничего не выйдет.

- Я знаю, что за этим стоят наши политические оппоненты. Почему они это делают, я не могу вам сказать. Можете спросить у них, - добавил он.

О каких именно политических оппонентах идет речь, депутат Матраимов уточнять не стал.

Отметим, ГСБЭП начала проводить проверку имущества экс-заместителя ТС КР Райымбека Матраимова. До этого на своей итоговой пресс-конференции президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что даст соответствующее поручение правоохранительным органам.