Абылгазиев рассказал в Алматы о цифровой трансформации Кыргызстана

"Кыргызстан уже с первых дней присоединения к ЕАЭС ведет активную работу в области цифровой интеграции", - заявил премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая в ходе пленарной сессии Форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0" в городе Алматы, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр отметил, что в целях развития технологических стартапов и освоения новейших информационных технологий в Кыргызской Республике разработана и одобрена пятилетняя Концепция цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан".

"В конечном итоге Концепция должна привести к полному переходу предоставления качественных цифровых государственных услуг и повышению цифровых навыков населения, а также экономическому развитию и повышению благосостояния граждан через цифровую трансформацию экономики", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр подробно остановился на отдельных проектах, реализуемых в рамках данной Концепции. В частности он рассказал о начале масштабного проекта "Digital Casa - Кыргызстан", который охватывает такие важные компоненты, как региональная инфраструктура цифровой связанности, региональные центры обработки данных, цифровые платформы и интеллектуальные решения, а также создание благоприятных условий для цифровой экономики.

Также Глава Правительства отметил, что ведется активное подключение государственных органов к системе межведомственного электронного взаимодействия и реализуется План разработки первоочередных электронных баз данных государственных органов.

Кроме того Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что запущен единый Портал государственных электронных услуг, а также до конца года планируется завершить подключение 100% школ Кыргызстана к Интернету.

"Для эффективного использования кадрового потенциала в привязке с электронным документооборотом, мы внедряем информационную систему управления человеческими ресурсами. Также поставлена задача до конца текущего года внедрить электронную фискализацию налоговых процедур, которая позволит значительно увеличить доходы государственного бюджета и уменьшить долю теневой экономики. В рамках судебно-правовой реформы с 1 января текущего года успешно внедрены автоматизированная информационная система "Единый реестр преступлений и проступков" и "Единый реестр нарушений", которые непосредственно влияют на эффективность работы правоохранительных органов", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вместе с этим он добавил, что на стадии завершения находится работа по стратегии кибербезопасности, а также в рамках цифровой социальной защиты ведется работа по ускорению процессов выдачи государственных пособий не защищенным слоям населения.

Премьер-министр отметил, что Кыргызская Республика также активно участвует в реализации приоритетов цифровой повестки ЕАЭС.

"Представителями бизнес-сообщества от нашей страны подано несколько инициатив, в том числе по интеграции электронных торговых площадок стран ЕАЭС и созданию единой платформы кредитного рейтинга и обмену данными кредитных историй", - подчеркнул Глава Правительства.

В рамках Форума состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между технопарками с использованием цифровой подписи. От кыргызской стороны документ подписал директор Парка высоких технологий Кыргызской Республики Алтынбек Исмаилов.

Форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0" организован в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета. В его работе приняли участие главы правительств стран-членов ЕАЭС, председатель Коллегии ЕЭК, руководители крупных международных IT-компаний и IT-технопарков, представители технологической индустрии, международных организаций, бизнеса, а также международные эксперты в области информационных технологий.