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Без малого килограмм золота пытались вывезти из Кыргызстана в Индию

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- ВБ
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В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств, сотрудниками ОБК и НТП Таможни "Манас" в зале вылета международного аэропорта "Манас" 31.01.2019 года примерно в 03:40 часов, у гражданина Кыргызской Республики С.С., вылетавшего рейсом по направлению Бишкек-Дели (Индия), были обнаружены цепь из жёлтого металла с признаками кустарного производства и изделие из жёлтого металла в виде наручных часов, общим весом 792.85 грамм.

Данный товар – цепь и часы кустарного производства, изготовленные из драгоценного металла желтого цвета, предположительно из золота, общим весом 792.85 грамм, согласно законодательству Кыргызской Республики была изъяты до выяснения обстоятельств по существу дела.

Выявленный факт зарегистрирован в ЖУИ от 31.01.2019г., материалы направлены по подследственности в Следственное Управления ГСБЭП при ПКР для регистрации в АИС ЕРПП.


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URL: https://www.vb.kg/376428
Теги:
аэропорт, задержание, золото, Индия, контрабанда, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", Погранслужба
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