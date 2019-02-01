Эксперт назвал решение "Ата Мекена" антинародным

Горный инженер и специалист горной промышленности Орозбек Дуйшеев назвал решение парламентской фракции "Ата Мекен" о внесении поправок в Водный кодекс КР, касающихся запрета уничтожения ледников "Давыдов" и "Лысый", бессмысленным и антинародным. Об этом редакции VB.KG заявил сам эксперт.

По его словам, представители фракции "Ата Мекен" пользуются тем, что большинство людей слабо разбирается в этом вопросе.

- По этому вопросу уже создавалась экспертная научная группа, куда вошли ученые и из России. И они вынесли свое экспертное заключение, что влияние Кумтора на таяние ледников незначительное - около 4 процентов. Остальные 96 процентов связаны с глобальным потеплением. То есть, если бы даже там не велось никаких работ, то все равно ледники бы таяли. Дело в том, что когда еще только приступили к разработке рудника, нижняя отметка расположенных там ледников была 3700-3750 метров, а сейчас в связи с потеплением нижняя отметка поднялась до 4000 метров. Вот поэтому я еще раз подчеркиваю - присутствие там Кумтора незначительно влияет на таяние ледников. Люди же, которые утверждают обратное, совершенно не разбираются в этом вопросе, - пояснил Дуйшеев.

Вместе с тем, эксперт предположил, с чем связана подобная инициатива парламентариев.

- Сейчас идет подготовка к будущим парламентским выборам. Вот поэтому некоторые депутаты стараются раскачивать конфликтные ситуации, чтобы на этой волне поднять себе рейтинг. Ведь большинство граждан не разбираются в этом вопросе, и расчет идет именно на них. А то, насколько пострадает экономика страны, этих политиков не волнует. Поэтому это решение я считаю больше антинародным, - добавил Орозбек Дуйшеевич.