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Эксперт назвал решение "Ата Мекена" антинародным

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- Бакыт Стамов
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Горный инженер и специалист горной промышленности Орозбек Дуйшеев назвал решение парламентской фракции "Ата Мекен" о внесении поправок в Водный кодекс КР, касающихся запрета уничтожения ледников "Давыдов" и "Лысый", бессмысленным и антинародным. Об этом редакции VB.KG заявил сам эксперт.

По его словам, представители фракции "Ата Мекен" пользуются тем, что большинство людей слабо разбирается в этом вопросе.

- По этому вопросу уже создавалась экспертная научная группа, куда вошли ученые и из России. И они вынесли свое экспертное заключение, что влияние Кумтора на таяние ледников незначительное - около 4 процентов. Остальные 96 процентов связаны с глобальным потеплением. То есть, если бы даже там не велось никаких работ, то все равно ледники бы таяли. Дело в том, что когда еще только приступили к разработке рудника, нижняя отметка расположенных там ледников была 3700-3750 метров, а сейчас в связи с потеплением нижняя отметка поднялась до 4000 метров. Вот поэтому я еще раз подчеркиваю - присутствие там Кумтора незначительно влияет на таяние ледников. Люди же, которые утверждают обратное, совершенно не разбираются в этом вопросе, - пояснил Дуйшеев.

Вместе с тем, эксперт предположил, с чем связана подобная инициатива парламентариев.

- Сейчас идет подготовка к будущим парламентским выборам. Вот поэтому некоторые депутаты стараются раскачивать конфликтные ситуации, чтобы на этой волне поднять себе рейтинг. Ведь большинство граждан не разбираются в этом вопросе, и расчет идет именно на них. А то, насколько пострадает экономика страны, этих политиков не волнует. Поэтому это решение я считаю больше антинародным, - добавил Орозбек Дуйшеевич.


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URL: https://www.vb.kg/376431
Теги:
Ата Мекен, Кумтор, выборы, горнодобывающий сектор, инвестиции, парламент, Кыргызстан, экономика, политика, скандал
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Комментарии
партия мародеров
01.02.2019, 17:34

ата мекену все равно начем рейтинги поднимать, в ход идет все, они даже не будут разбираться что и как, они будут пиариться и все. их так учил Текеша 

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сыйнат
01.02.2019, 17:35

Ата-Мекен пиарится.  Только шизонутые согласятся за три года до окончания проекта проворачивать денонсацию. Это суды и многомиллиардные выплаты, а основное золото уже добыто. Страна получила от рудника больше 3 000 000 000 долларов и проблема власти, что ими заткнули дефицит бюджета, а не построили новые заводы и фабрики.

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