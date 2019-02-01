Получить свидетельство о рождении станет намного проще

На круглом столе по вопросам регистрации рождений и предотвращения безгражданства среди детей в Кыргызской Республике обсуждаются поправки в Закон "Об актах гражданского состояния".

С принятием данного документа для органов ЗАГС появится возможность регистрации рождения детей на основании медицинского свидетельства о рождении ребенка без предъявления документов родителей. Так как на сегодняшний день основной причиной отказа в документировании детей является отсутствие документов, удостоверяющих личность родителей, что приводит к несвоевременному документированию и росту количества лиц без гражданства. А по нормам конвенции о правах ребенка, участником которого является и Кыргызская Республика, ребенок должен быть зарегистрирован сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства.

По новой редакции закона для этой категории лиц факт рождения ребенка будет регистрироваться в АИС "ЗАГС" и составляться запись о рождении, но свидетельство о рождении ребенка выдаваться не будет.

Также на сегодняшний день для получения услуг ЗАГС граждане вынуждены обращаться по месту регистрационного учета либо по месту первоначальной регистрации акта гражданского состояния, что создает значительные трудности для граждан при имеющейся внутренней миграции. С введением соответствующих поправок, законопроект даст возможность регистрации и других услуг в любом отделе ЗАГС без привязки к месту прописки и рождения.

Также предусмотрены нормы, позволяющие перейти на электронный формат работы, так как действующая редакция Закона предусматривает обязательное хранение актовой записи в 2-х экземплярах в бумажном виде.

Наряду с указанными поправками также вносятся и другие нормы, которые значительно улучшат процедуры регистрации рождения и будут способствовать снижению количества детей без гражданства.