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"Мобильник" прекратил обслуживание мобильных операторов связи

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- Елена Цой
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MegaCom сообщил о том, что система "Мобильник" приостановила прием платежей, в том числе на баланс абонентов MegaCom.

Рекомендуется пополнять баланс в платежных терминалах MegaCom, центрах продаж и обслуживания или использовать электронный кошелек MegaPay с нулевой комиссией. Пополнение баланса возможно в терминалах и пунктах приема платежей других платежных систем.

Аналогичным сообщением поделился и оператор "Нур Телеком":

"Внимание! Остановлен прием платежей через систему "Мобильник". Рекомендуем пополнять баланс в фирменных терминалах О! без комиссии, а также в других платежных системах".


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URL: https://www.vb.kg/376441
Теги:
Интернет, сотовый оператор, Кыргызстан, Мегаком, Мобильник, #MegaCom, #O!
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