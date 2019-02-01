"Мобильник" прекратил обслуживание мобильных операторов связи

MegaCom сообщил о том, что система "Мобильник" приостановила прием платежей, в том числе на баланс абонентов MegaCom.

Рекомендуется пополнять баланс в платежных терминалах MegaCom, центрах продаж и обслуживания или использовать электронный кошелек MegaPay с нулевой комиссией. Пополнение баланса возможно в терминалах и пунктах приема платежей других платежных систем.

Аналогичным сообщением поделился и оператор "Нур Телеком":

"Внимание! Остановлен прием платежей через систему "Мобильник". Рекомендуем пополнять баланс в фирменных терминалах О! без комиссии, а также в других платежных системах".