Елена Булатова дала "отвод" доказательствам Бориса Воробьева

Накануне, 1 февраля, в Бишкекском городском суде продолжились судебные разбирательства по гражданскому делу ОсОО "Феликс Плюс" против предпринимателя Бориса Воробьева.

Состав суда тот же - Бермет Толубаева, Ирина Скрипкина и Дамир Молоев.

В качестве представителя по доверенности Б. Воробьева – Юлия Охналева, в качестве третьего лица по делу – Елена Булатова.

Рассматривалась частная жалоба последней на постановление Ленинского районного суда об отмене судебного акта от 2002 года по вновь открывшимся обстоятельствам; на определение о прекращении производства по делу; на определение в отказе к привлечению в качестве третьего лица с участием в деле.

Стороны выступили с очередными ходатайствами. Первое слово суд дал Елене Булатовой, которая просила приобщить к материалам дела дополнительные документы, в том числе письмо от службы общественной безопасности ГУВД Бишкека. Оно, с ее слов, свидетельствует о том, что ранее представленная суду справка от старшего инспектора по лицензионно- разрешительной работе Свердловского района за 2006 год об уничтоженной печати ЧПФ "Феликс" в 1999 году, не могла быть получена Воробьевым.

- Во-первых, ЧПФ "Феликс" никогда не сдавала свои печати в Свердловское РОВД, так как была зарегистрирована в Первомайском районе. Во-вторых, получен ответ старшего инспектора по лицензионно-разрешительной системе Свердловского района о том, что с 1999 по 2007 годы территориальное подразделение разрешительно-лицензионной системы не занималось уничтожением печатей и штампов. Этим занималось ГУВД Бишкека. Которое сообщает, что информацию о получении и уничтожении печатей с 1999 по 2000 года невозможно представить в связи с тем, что документация такого типа архива хранится в течении 5 лет, после чего уничтожается, - заявила Булатова.

Судебная коллегия, посовещавшись на месте, решила – удовлетворить ходатайство Елены Булатовой и приобщить документы к делу.

Следующее ходатайство Булатовой: приобщить к делу справки из социального фонда КР и данные пограничной службы о некой Татьяне Сумбаевой. Которая, к слову, по заверениям Воробьева в 1998-1999 году являлась руководителем отдела рекламы ОсОО Холдинг "Воробьев и К" и она вела переговоры о поставке оборудования.

- Согласно справке из Соцфонда КР, Т.Сумбаева никогда не работала в Холдинге "Воробьев и К" - так как не производила в указанный период отчисления в соцфонд. А по данным сайта ГПС КР она не выезжала за границу на длительное время и почти постоянно находилась на территории Кыргызстана, - отметила Булатова.

Судебная коллегия на месте определила – предоставленные документы приобщить к материалам дела.

Поступило ходатайство от представителя АО "Форте Банк" о привлечении их в качестве третьего лица.

- Банк является залогодержатем имущества – Торгово-бытового центра в Бишкеке, данное залоговое имущество ранее принадлежало Воробьеву. Поскольку поворот исполнения решения суда от 2002 года предполагает возврат взысканного имущества, то наши интересы могут быть затронуты, - пояснил представитель банка.

Елена Булатова и ее представитель поддержали ходатайство, а Юлия Охналева высказалась "против".

По запросу суда, представитель по доверенности Бориса Воробьева представила оригинал договора на поставку техники от 6 апреля 1998 года от ЧПФ "Феликс" для ОсОО Холдинг "Воробьев и К".

С ним также ознакомилась третья сторона – Елена Булатова, которая выразила сомнение в его подлинности. Исходя из вышеприведенных ею справок, она сделала вывод, что Т. Сумбаева, фигурирующая в контракте, не являлась директором рекламного отдела ОсОО Холдинг "Воробьев и К" и не имела полномочий на подписания каких-либо документов со стороны компании.

- В связи с чем контракт, заявленный Воробьевым, как вновь открывшиеся обстоятельства, является подделкой и не может являться доказательством о поставке техники Холдингу. Отмечается, что Сумбаева передала эти документы Воробьеву через 20 лет в связи с тем, что проживала в одной из стран Арабского залива и не приезжала в Кыргызстан. Это ложь. Согласно данным погранслужбы, она практически постоянно находилась на территории КР. То есть имела возможность и ранее представить документы, если бы они действительно находились у нее. Воробьев и его представитель не доказали, что за 20 лет у них не было возможности узнать о наличии этого контракта. Поэтому этот документ не может быть принят в качестве доказательств и служить вновь открывшимися обстоятельствами. Все говорит о том, что все эти документы, которые представил суду Воробьев, были изготовлены на коленках, путем ксерокопирования и являются поддельными, - привела доводы Булатова.

Она просила определение первой инстанции о пересмотре решения от 2002 года по вновь открывшимся обстоятельствам отменить, производство по делу прекратить.

И выступила еще с одним ходатайством о приобщении к делу ответа Министерства юстиции.

- Согласно ему 1998 года была перерегистрация из АО в ОсОО Холдинг "Воробьев и К". А в контракте стоит печать не ОсОО Холдинг "Воробьев и К", а АО. Хотя подпись сотрудника Холдинга. В контракте все не так от печатей до подписей, - подчеркнула Булатова.

Судебная коллегия, выслушав стороны, решила продолжить заседание 8 февраля.