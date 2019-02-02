Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 79.96 - 80.34

Елена Булатова дала "отвод" доказательствам Бориса Воробьева

275  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне, 1 февраля, в Бишкекском городском суде продолжились судебные разбирательства по гражданскому делу ОсОО "Феликс Плюс" против предпринимателя Бориса Воробьева.

Состав суда тот же - Бермет Толубаева, Ирина Скрипкина и Дамир Молоев.

В качестве представителя по доверенности Б. Воробьева – Юлия Охналева, в качестве третьего лица по делу – Елена Булатова.

Рассматривалась частная жалоба последней на постановление Ленинского районного суда об отмене судебного акта от 2002 года по вновь открывшимся обстоятельствам; на определение о прекращении производства по делу; на определение в отказе к привлечению в качестве третьего лица с участием в деле.

Стороны выступили с очередными ходатайствами. Первое слово суд дал Елене Булатовой, которая просила приобщить к материалам дела дополнительные документы, в том числе письмо от службы общественной безопасности ГУВД Бишкека. Оно, с ее слов, свидетельствует о том, что ранее представленная суду справка от старшего инспектора по лицензионно- разрешительной работе Свердловского района за 2006 год об уничтоженной печати ЧПФ "Феликс" в 1999 году, не могла быть получена Воробьевым.

- Во-первых, ЧПФ "Феликс" никогда не сдавала свои печати в Свердловское РОВД, так как была зарегистрирована в Первомайском районе. Во-вторых, получен ответ старшего инспектора по лицензионно-разрешительной системе Свердловского района о том, что с 1999 по 2007 годы территориальное подразделение разрешительно-лицензионной системы не занималось уничтожением печатей и штампов. Этим занималось ГУВД Бишкека. Которое сообщает, что информацию о получении и уничтожении печатей с 1999 по 2000 года невозможно представить в связи с тем, что документация такого типа архива хранится в течении 5 лет, после чего уничтожается, - заявила Булатова.

Судебная коллегия, посовещавшись на месте, решила – удовлетворить ходатайство Елены Булатовой и приобщить документы к делу.

Следующее ходатайство Булатовой: приобщить к делу справки из социального фонда КР и данные пограничной службы о некой Татьяне Сумбаевой. Которая, к слову, по заверениям Воробьева в 1998-1999 году являлась руководителем отдела рекламы ОсОО Холдинг "Воробьев и К" и она вела переговоры о поставке оборудования.

- Согласно справке из Соцфонда КР, Т.Сумбаева никогда не работала в Холдинге "Воробьев и К" - так как не производила в указанный период отчисления в соцфонд. А по данным сайта ГПС КР она не выезжала за границу на длительное время и почти постоянно находилась на территории Кыргызстана, - отметила Булатова.

Судебная коллегия на месте определила – предоставленные документы приобщить к материалам дела.

Поступило ходатайство от представителя АО "Форте Банк" о привлечении их в качестве третьего лица.

- Банк является залогодержатем имущества – Торгово-бытового центра в Бишкеке, данное залоговое имущество ранее принадлежало Воробьеву. Поскольку поворот исполнения решения суда от 2002 года предполагает возврат взысканного имущества, то наши интересы могут быть затронуты, - пояснил представитель банка.

Елена Булатова и ее представитель поддержали ходатайство, а Юлия Охналева высказалась "против".

По запросу суда, представитель по доверенности Бориса Воробьева представила оригинал договора на поставку техники от 6 апреля 1998 года от ЧПФ "Феликс" для ОсОО Холдинг "Воробьев и К".

С ним также ознакомилась третья сторона – Елена Булатова, которая выразила сомнение в его подлинности. Исходя из вышеприведенных ею справок, она сделала вывод, что Т. Сумбаева, фигурирующая в контракте, не являлась директором рекламного отдела ОсОО Холдинг "Воробьев и К" и не имела полномочий на подписания каких-либо документов со стороны компании.

- В связи с чем контракт, заявленный Воробьевым, как вновь открывшиеся обстоятельства, является подделкой и не может являться доказательством о поставке техники Холдингу. Отмечается, что Сумбаева передала эти документы Воробьеву через 20 лет в связи с тем, что проживала в одной из стран Арабского залива и не приезжала в Кыргызстан. Это ложь. Согласно данным погранслужбы, она практически постоянно находилась на территории КР. То есть имела возможность и ранее представить документы, если бы они действительно находились у нее. Воробьев и его представитель не доказали, что за 20 лет у них не было возможности узнать о наличии этого контракта. Поэтому этот документ не может быть принят в качестве доказательств и служить вновь открывшимися обстоятельствами. Все говорит о том, что все эти документы, которые представил суду Воробьев, были изготовлены на коленках, путем ксерокопирования и являются поддельными, - привела доводы Булатова.

Она просила определение первой инстанции о пересмотре решения от 2002 года по вновь открывшимся обстоятельствам отменить, производство по делу прекратить.

И выступила еще с одним ходатайством о приобщении к делу ответа Министерства юстиции.

- Согласно ему 1998 года была перерегистрация из АО в ОсОО Холдинг "Воробьев и К". А в контракте стоит печать не ОсОО Холдинг "Воробьев и К", а АО. Хотя подпись сотрудника Холдинга. В контракте все не так от печатей до подписей, - подчеркнула Булатова.

Судебная коллегия, выслушав стороны, решила продолжить заседание 8 февраля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376447
Теги:
суд, Елена Булатова, Борис Воробьев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  