Страшная мода на самоубийство. Найден очередной повешенный

Родственники отказались проводить судебно-медицинскую экспертизу, претензий ни к кому не имеют.

28 января в лесу у больницы города Талас случайная прохожая обнаружила труп молодого человека. Женщина сообщила в 102, на место выехала следственно-оперативная группа. Специалисты установили, что парень повесился на дереве. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Таласской области.

Личность погибшего установлена – 19-летний житель Таласа, студент Таласского аграрного техникума.

В настоящее время ведется следствие. По предварительным данным, причин для совершения суицида у молодого человека не было, он заранее к нему не готовился.

Как заверяют в милиции, насильственных следов помимо следов от удушья на теле погибшего не было. Поэтому родственники отказались от проведения судмедэкспертизы.

Заявление они также не писали, претензий ни к кому не имеют. Поэтому происшествие даже не внесли в Единый реестр преступлений и проступков. Суицид зарегистрирован в журнале учета информации.

Напомним, за последние несколько месяцев это уже шестое повешение в стране среди молодых людей.