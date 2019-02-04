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Страшная мода на самоубийство. Найден очередной повешенный

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- Оксана Гут
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Родственники отказались проводить судебно-медицинскую экспертизу, претензий ни к кому не имеют.

28 января в лесу у больницы города Талас случайная прохожая обнаружила труп молодого человека. Женщина сообщила в 102, на место выехала следственно-оперативная группа. Специалисты установили, что парень повесился на дереве. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Таласской области.

Личность погибшего установлена – 19-летний житель Таласа, студент Таласского аграрного техникума.

В настоящее время ведется следствие. По предварительным данным, причин для совершения суицида у молодого человека не было, он заранее к нему не готовился.

Как заверяют в милиции, насильственных следов помимо следов от удушья на теле погибшего не было. Поэтому родственники отказались от проведения судмедэкспертизы.

Заявление они также не писали, претензий ни к кому не имеют. Поэтому происшествие даже не внесли в Единый реестр преступлений и проступков. Суицид зарегистрирован в журнале учета информации.

Напомним, за последние несколько месяцев это уже шестое повешение в стране среди молодых людей.


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URL: https://www.vb.kg/376456
Теги:
молодежь, погибшие, суицид, Талас, Кыргызстан, следствие, судмедэкспертиза, УВД
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Комментарии
Бред
04.02.2019, 11:28

Какая разница отказались родственники от экспертизы или нет? В таких случаях экспертиза проводится всегда и согласие родственников не требуется. 

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Тунгуч
04.02.2019, 11:52

Выросло поколение которые попали под дикое время 90-х...надо срочно наладить и усилить детских психологов .в регионах ..точечно находить детей и говорить...не оставлять из одних со своими проблемами...

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Ас
04.02.2019, 11:53

Бред

Какая разница отказались родственники от экспертизы или нет? В таких случаях экспертиза проводится всегда и согласие родственников не требуется. 

Новые кодексы допускают все даже убиство изнасилование педафилию штрафы что там парится пару дней веником помахают во дворе своего дома и чистота и свобода

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Новое зак-во
04.02.2019, 12:45

Это почему это в Реестр не внесли? Теперь так и будет, нет заявы, в Реестр можно не вносить? Что за мрак? По таким фактам ДОЛЖНО быть проведено следствие! Охренеть, молоденький парень повесился, или его аккуратно повесили, или довели до самоубийства, а эти красавцы типа сели рядком, поговорили ладком, мол, типа, ничего и не было. Офигеть, решили они так! И куда прокуратура смотрит!

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