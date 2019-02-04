Омурбек Суваналиев вернулся на госслужбу замсекретарем Совбеза КР

мочи гитариста , но он конечно не опустится до уровня шизика, а просто обезжирит и посадит его.. Надеюсь
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Суваналиев Омурбек Исакович назначен заместителем секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики.
Омурбек Суваналиев отказывался от сотрудничества с бывшим президентом. Он заявил: "Я не пойду работать с Алмазом Атамбаевым, потому что он некомпетентный человек и не может руководить. Он просто популист".