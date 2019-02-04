Омурбек Суваналиев вернулся на госслужбу замсекретарем Совбеза КР

Катани перестал существовать в 90-тых, когда связался с Фанерным Феликсом и его "роднёй" по стороне жены.

Про то, что он отказывался работать с Атамбаевым - миф. Ему не предлагали. А так Суваналиев всеяден, Бакиевы, Жээнбековы, главное должность.