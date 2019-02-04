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Омурбек Суваналиев вернулся на госслужбу замсекретарем Совбеза КР

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Суваналиев Омурбек Исакович назначен заместителем секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики.

Омурбек Суваналиев отказывался от сотрудничества с бывшим президентом. Он заявил: "Я не пойду работать с Алмазом Атамбаевым, потому что он некомпетентный человек и не может руководить. Он просто популист".


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URL: https://www.vb.kg/376457
Теги:
Омурбек Суваналиев, Сооронбай Жээнбеков, президент, Кыргызстан, совбез
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Комментарии
Нуржан Маратов
04.02.2019, 11:10

мочи  гитариста , но  он  конечно  не  опустится  до  уровня  шизика, а  просто  обезжирит  и  посадит  его..  Надеюсь

-2
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Читатель
04.02.2019, 11:16

Значит скоро станет Секретарем. Грамотный, честный, смелый, принципиальный и настоящий генерал. Имеет и отстаивает своё личное мнение. Давно надо было его пригласить на госслужбу. Побольше бы таких как он. Без подхалимажа, говорит прямо в лицо, не боится ОПГ. Знаю его лично и уважаю. Поздравляю уважаемый! Удачи!

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Молодчик
04.02.2019, 11:30

Суваналиев достойный человек довайте поддержим его.

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Ивар/Дронго
04.02.2019, 11:34

Катани красава, вперед только, мочи гадов, настоящий генерал!Тоже знаком лично, работали когда-то вместе, помню как он гордился золотыми часами от Каримова И.А.

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скафнюк
04.02.2019, 11:54

чем сосунков назначать на высокие должности то лучше таких как он привлекать к госслужбе..по крайней мере есть не только профессиональный опыт..но и политический

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Ас
04.02.2019, 11:56

Кодексы маратории быстрее и дебилов домой

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скептик
04.02.2019, 12:28

зам секретаря Совбеза, что он изменит? Если возглавил бы МВД то другое дело.

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МВД
04.02.2019, 12:33

Как глубоко ошибаются те,кто считает,что у нас есть честные люди вышедшие из отряда борцов с криминалом. Даже тот, что ни на есть честнейший человек побывав в "серой робе" и тот не кристален.

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анара
04.02.2019, 13:09

Катани перестал существовать в 90-тых, когда связался с Фанерным Феликсом и его "роднёй" по стороне жены.

Про то, что он отказывался работать с Атамбаевым - миф. Ему не предлагали. А так Суваналиев всеяден, Бакиевы, Жээнбековы, главное должность.

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Cuba
04.02.2019, 13:12

Ясненько - он новый министр МВД в очередной следующей смене правительства.

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Мелис
04.02.2019, 13:12

Было бы смешно, если бы не так грустно. Что Дамир Сагынбаев коррупционер и вор! Что Досалы шестерка Бакиевская и кадр, который всегда думает о своей выгоде и негоден для работы на развитие страны! Что этот Суваналиев, который получил самые жирные должности именно при Бакиеве. Из всего этого у меня один вывод. Сооронбай не ведает, что творит, он просто пытается сделать так, чтоб угодить всем врагам Атамбаева и чтоб те его уничтожили, но и не подозревает, что будет с ним в итоге. 

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Болотбек
04.02.2019, 14:16

Успеет ли,ведь ему уже под......

Cuba

Ясненько - он новый министр МВД в очередной следующей смене правительства.

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Айбек
04.02.2019, 16:44

Успехов Каттани! Аман бол, милиционер!

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